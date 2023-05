Fahrrad-Protest für Kinder: Future-Bündnis fordert mehr Fahrradsicherheit

Von: Dominik Stallein

Teilen

Gut gelaunter Protest: Auf dem Fahrrad waren die Teilnehmer der Kidical-Mass-Demo unterwegs. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bei der „Kidical Mass“ fuhren junge Fahrradfahrer durch die Flößerstadt und stritten für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Wolfratshausen – Beim Wort Demonstration denken die meisten an Kampfgetöse und harsche Ansprachen. Grinsend durch die Stadt radelnde Kinder können Demos aber auch – bewiesen wurde das beim „Kidical Mass“ der Initiative Wor for Future. Das Klimaschutzbündnis fordert seit Jahren Verbesserungen im Radverkehr in der Loisachstadt.

Fahrrad-Protest für Kinder: Future-Bündnis fordert mehr Fahrradsicherheit

Jan Reiners, einer der Köpfe des Bündnisses, erklärt: „Wir wollen in Wolfratshausen ein Mobilitätskonzept, das alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigt – also auch Fahrradfahrer und Fußgänger statt immer nur Autofahrer.“ Die Klimaschützer fordern das nicht nur, weil sie halt gerne auf dem Rad sitzen: „Wir brauchen eine Mobilitätswende“, um Klimaziele zu erreichen und fossile Brennstoffe einzusparen. Absolut notwendige Grundlage dafür sei, dass das Radeln in Wolfratshausen sicher ist. „Sonst steigen die Leute eben doch ins Auto.“ Deshalb sei es wichtig, bei den Verkehrsplanungen auch Bürger einzubinden, die regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs sind, die Problemzonen der Stadt kennen und vielleicht Ideen haben, sie zu lösen.

Reiners wäre so jemand. Er fährt selbst gerne Fahrrad, seine Kinder auch. „Wir kommen immer wieder in Situationen, wo ein Radweg einfach aufhört oder wo es für uns auf einmal eng wird, wenn wir auf die Straße ausweichen müssen.“ Wenn Kinder in der Stadt alleine unterwegs sind, „haben viele Eltern ein ungutes Gefühl“. Als Beweis führt Reiners den Fahrradklimatest des ADFC an. Bei der Bewertung stagniere Wolfratshausen schon seit Jahren auf schwachem Niveau – etwa bei der Durchschnittsnote 3,8. Beim Sicherheitsgefühl beispielsweise gaben die Befragten im Schnitt eine 4,1, genau wie für die Fahrradförderung in der jüngsten Vergangenheit.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Einfache Lösung liegt laut Wolfratshauser Klimainitiative auf der Hand

„Wir sehen, dass es noch viele Maßnahmen geben würde, um das Sicherheitsgefühl der Radfahrer ganz konkret zu verbessern“, sagt Reiners. Eine einfache Lösung wäre in seinen Augen, die Fahrradschutzstreifen – an der Pfaffenrieder Straße und der Sauerlacher Straße gibt es solche – farblich von der Autospur abzuheben. „Das wäre sehr einfach und hätte schon einen Effekt.“ Dass gar nichts für den Radverkehr unternommen werde, möchte Reiners nicht behaupten. „Es passiert schon ab und zu etwas, aber ich glaube, das Thema hat nicht die Priorität, die es bräuchte.“ Um das Augenmerk auf den Radverkehr zu richten, beteiligten sich laut Reiners 66 Wolfratshauser an der Kidical-Mass-Fahrraddemo.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.