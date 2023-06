Fahrradfahrer in Wolfratshausen wünschen sich mehr Sicherheit - und benennen ein paar Pluspunkte

Von: Dominik Stallein

Extra für Fahrradfahrer: An der Pfaffenrieder Straße gibt es einen Schutzstreifen, der rege genutzt wird. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In einer groß angelegten Umfrage erklären Radler in Wolfratshausen, was sie sich wünschen. Die Stadt wird mittelmäßig bewertet.

Wolfratshausen – Jung und alt kommen zügig voran, vor allem in die Altstadt macht der Weg Spaß. So kann man den Fahrradklimatest für Wolfratshausen auswerten. Eine weitere Lesart: Die Radwege sind nicht breit genug, Ampelschaltungen nicht auf Radler abgestimmt, Einbahnstraßen sind für Fahrradfahrer ein Umweg, und öffentliche Räder gibt es gar nicht.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hat für das Jahr 2022 erneut die Stimmung unter den Radfahrern überprüft. Der Stadt Wolfratshausen stellten die 72 Teilnehmer der Umfrage ein äußerst mittelmäßiges Zeugnis aus. 3,8 ist die Durchschnittsnote – in Worten heißt das: ausreichend. Der Wolfratshauser Werner Grimmeiß hält diese Benotung für angemessen: „Das deckt sich mit meiner Wahrnehmung. Wir sind nicht ganz schlecht, aber es gibt auch noch einige Problemstellen“, sagt das ADFC-Vorstandsmitglied. Er sieht zum Beispiel die Kreuzung der Königsdorfer Straße zur Schießstättstraße als „ein großes Problem“ an. Die Situation sei „für Fahrradfahrer noch nicht sicher geregelt“. Die Ampel sei für Autos ausgelegt, „da tun sich viele Fahrradfahrer schwer“, weiß Grimmeiß. Ein Punkt, der ihn auch stört – allerdings nicht explizit in Wolfratshausen – sind tief in die Fahrbahn eingelassene Gullys. „Wenn die nicht ebenerdig sind, dann kann das richtig gefährlich werden.“

Wolfratshausen: Fahrradfahrer halten Radfreundlichkeit für mittelmäßig

Im Vergleich zu anderen Kommunen der Größenordnung weniger als 20 000 Einwohner rangiert die Loisachstadt im Mittelfeld. Die Durchschnittswertung deutschlandweit liegt bei 3,9. Bei manchen Kriterien kann der Fahrradstandort Wolfratshausen jedoch punkten: Die Sauberkeit der Radwege, der Winterdienst auf eben jenen und ihre Oberfläche werden besser bewertet als in vergleichbaren Städten. Die Befragten durften auch priorisieren, welche der insgesamt 27 Bewertungskriterien ihnen wichtig sind – die Wolfratshauser gaben an, dass die drei genannten Stärken der Loisachstadt nicht zu den wichtigsten Aspekten des Radfahrens gehören.

Wichtiger seien Kriterien, die unter dem Schlagwort „Sicherheit beim Radfahren“ angeführt werden, nämlich das subjektive Sicherheitsgefühl, die Akzeptanz von Radfahrern als Verkehrsteilnehmer und das Ausbleiben von Konflikten mit Autofahrern. In diesen Punkten hat die Stadt noch Luft nach oben: Das Sicherheitsgefühl bewerten die Radfahrer mit einer 4,0. Konflikte mit Kfz erhalten eine 3,7, die Akzeptanz von Radfahrern als Verkehrsteilnehmer liegt bei 3,6.

Grimmeiß sieht diesen Punkt nicht so kritisch wie die 72 Umfrage-Teilnehmer. „Ich komme eigentlich immer und überall sicher durch.“ Aber er könne nachvollziehen, dass einige Radler das anders wahrnehmen. „Viele ältere Personen haben vielleicht größere Probleme im Verkehr.“

Fahrradklimatest des ADFC zeigt: Wolfratshausen hat sich in einigen Punkten verbessert

Alle zwei Jahre befragt der ADFC die Radler nach ihrer Meinung. Im Vergleich zur Bewertung im Jahr 2020 hat sich die Loisachstadt in einigen Punkten verbessert. Besonders bemerkenswert ist der Sprung in der Rubrik „Abstellanlagen“ – 2020 wurde die Fahrradparkplatz-Situation mit 3,9 bewertet. Aktuell finden es die Wolfratshauser komfortabler: 3,5 heißt das in Zahlen. Auch Hindernisse auf Fahrradwegen wurden wohl aus der Welt geschafft. Die Barrierefreiheit der Radwege wurde beim vergangenen Test mit 3,8 bewertet und liegt nun bei 3,4. Weniger positiv ist die Entwicklung bei der Sicherheit auf Radfahrstreifen und Radwegen. Der Durchschnitt von 4,2 ist schlechter als zuvor (3,9). Über 20 Prozent der Befragten vergaben bei dieser Frage eine glatte Sechs. Die Umfrageteilnehmer müssen sich insgesamt nicht den Vorwurf gefallen lassen, die Situation zu beschönigen. Nur bei drei Fragen – der Erreichbarkeit des Zentrums, der Altersmischung beim Radeln und dem direkten und zügigen Fahren – vergaben mehr als zehn Prozent der Befragten eine Eins.

Die Loisachstadt landet im Städte-Vergleich im Mittelfeld. Von den 100 bayerischen Gemeinden in vergleichbarer Größe belegt Wolfratshausen Platz Nummer 48. In ganz Deutschland sieht’s besser aus: 474 Orte wurden verglichen, Wolfratshausen ist Rang 189. Grimmeiß hat durch sein Engagement beim ADFC schon viele Städte mit dem Fahrrad durchquert. Sein Fazit: „Ich radel gerne durch Wolfratshausen.“