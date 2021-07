K-Fall: So werden die Menschen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gewarnt

K-Fall Anfang 2019: Nach extremem Dauerschneefall stellte Landrat Josef Niedermaier den Katastrophenfall für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen fest. Einsatzkräfte aus ganz Bayern packten schließlich mit an – knapp 3400 waren es in Summe.

Rüsten für die nächste Katastrophe

Von Carl-Christian Eick schließen

Die jüngsten Wetterereignisse werfen Fragen auf: Wer stellt eigentlich den Katastrophenfall fest? Wie viele Warnsirenen gibt‘s im Landkreis? Behördensprecherin Marlis Peischer klärt auf.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Verheerende Waldbrände am Sylvenstein und am Jochberg in den Jahren 2011 beziehungsweise 2017 und extremer Dauerschneefall im Januar 2019. Dazu die beiden vom Freistaat für ganz Bayern festgestellten Katastrophenfälle angesichts der Corona-Pandemie: Fünfmal wurde der Landkreis in jüngster Vergangenheit mit dem sogenannten K-Fall konfrontiert. Rückblickend, so die Pressesprecherin des Landratsamts, Marlis Peischer, gegenüber unserer Zeitung, „haben wir das alles gut gemeistert“. Doch Tag für Tag rüstet sich die Kreisbehörde weiterhin für ein Unheil, von dem jeder hofft, dass es nicht eintritt.

Im übertragenen Sinne drückt der Landrat auf den roten Knopf

Das Thema Katastrophenschutz ist komplex. Wird der K-Fall festgestellt – im übertragenen Sinne drückt Landrat Josef Niedermaier auf den roten Knopf – übernimmt umgehend die Führungsgruppe Katastrophenschutz, kurz FüGK, die Regie. „Hier laufen alle Fäden zusammen“, erklärt Peischer, die selbst zur Führungsgruppe um Niedermaier sowie den Leiter der Abteilung 3 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung), Paul Konertz, zählt. „Hier werden alle zu treffenden Maßnahmen sowie die gesamte Logistik koordiniert.“ Dazu muss man wissen: Primäre Aufgabe der Katastrophenschutzbehörde „ist es, vorbereitende Maßnahmen zur Abwehr einer Katastrophe treffen“. Das heißt: In das Verfahren involvierte Personen werden regelmäßig geschult, Ablaufpläne immer wieder auf den Prüfstand gestellt und wenn nötig optimiert.

Nach jedem K-Fall folgt die detaillierte Nachbetrachtung. Nicht zuletzt, um Handlungsbedarf aufzudecken. So ist nach dem Extremschneefall Anfang 2019 gezielt investiert worden, zum Beispiel in die Ausrüstung für die Führungsstruktur. „Dabei darf man nie vergessen, dass es keine Blaupause gibt, die für jeden Katastrophenfall genutzt werden kann, weil jede Lage anders ist“, sagt Peischer. Vorbereitet sei man allerdings auf alle theoretisch denkbaren Großschadensereignisse. Von der Sturzflut „bis hin zum Flugzeugabsturz über bewohntem Gebiet“.

Aus welchem Grund wird der K-Fall ausgerufen?

Aus welchem Grund der K-Fall festgestellt wird? Das definiert das bayerische Katastrophenschutzgesetz. „Das besagt, dass der K-Fall gegeben ist, wenn das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, die natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte gefährdet sind“ – und zwar in ungewöhnlichem Ausmaß. „Der Waldbrand am Jochberg zum Beispiel hätte die Kapazitäten vor Ort ganz einfach vor allem materiell überfordert.“

Allerdings könne sich der Landkreis glücklich schätzen, über sehr schlagkräftige Truppen zu verfügen. 3400 freiwillige Feuerwehrmänner und -frauen gibt’s (zum Vergleich: 330 000 in ganz Bayern), dazu 300 Kräfte des BRK (110 000 im Freistaat) sowie 60 Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerks (14 000 in Bayern). „Wenn der Leiter der Führungsgruppe, Herr Konertz, ruft, könnten sofort 2000 Einsatzkräfte bereitstehen“, so Peischer. Zudem kann die Regierung von Oberbayern zusätzliche Kontingente senden, wenn die FüGK das anfordert. Bei der Schneekatastrophe vor zwei Jahren waren zwischen Icking und Jachenau in Summe 3400 Kräfte im Einsatz, darunter Gebirgsjäger der Bundeswehr.

Jeder Bürger hat auch eine Eigenverantwortung.“

Im K-Fall eingerichtet wird laut Peischer auch ein Bürgertelefon, an dem Mitarbeiter des Landratsamts – wenn es die Lage erfordert – rund um die Uhr Rede und Antwort stehen. Das Bürgertelefon dient nicht nur dazu, kleine oder große Sorgen der Anrufer zu zerstreuen und ihnen konkrete Hilfestellungen zu geben, sondern auch, um Hinweise entgegenzunehmen: „Wenn uns mitgeteilt wird, das da oder dort eine Straße überflutet ist oder ein Hang abzurutschen droht, werden diese Infos umgehend an den Führungsstab weitergeleitet. Normalerweise macht das aber die Integrierte Leitstelle.“ Im Ernstfall, das weiß Peischer, sind im Landratsamt etwa 60 Mitarbeiter mit dem Krisenmanagement betraut.

Auf die Hilfe des Staates zu vertrauen ist das Eine, aber: „Jeder Bürger hat auch eine Eigenverantwortung.“ Es sei nicht verkehrt, einen Vorrat an Trinkwasser, Hygieneartikeln, Babynahrung und Kerzen im Haus zu haben. Empfehlenswert sei zudem ein Radiogerät, das sich mit Batterien betreiben lässt. Denn: Unter anderem via Rundfunk wird über das Geschehen informiert. Dabei müsse unterschieden werden zwischen einer „Gefahrenmitteilung“, die üblicherweise im halbstündigen Nachrichtenblock eines öffentlich-rechtlichen Radiosenders bekannt gegeben wird, und einer „amtlichen Gefahrendurchsage“. Peischer: „Das ist der Geisterfahrer, der auf der A95 unterwegs ist.“ Um die von ihm ausgehende tödliche Gefahr zu reduzieren, „wird das Radioprogramm für diese amtliche Gefahrendurchsage unterbrochen“. Hat das Landratsamt einen direkten Draht in die Radiostationen in Region und Land? „In diesem Fall nein“, antwortet Peischer. Akute Gefahrenmeldungen übermittelt die Kreisbehörde an das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim, von dort werden sie unverzüglich an die Medien verteilt. Natürlich informiert auch das Landratsamt direkt auf seinen Kanälen.

+ Bei der Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landratsamt (hier bei einer Lagebewertung am 11. Januar 2019) laufen im Falle des Falles alle Fäden zusammen. Dem Krisenstab gehören unter anderen Landrat Josef Niedermaier sowie der Leiter der Abteilung 3 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) in der Kreisbehörde, der Jurist Paul Konertz, sowie die Pressesprecherin des Landratsamts, Marlis Peischer, an. © Archiv

Wie viele Sirenen gibt‘s im Landkreis?

Die jüngste Hochwasserkatastrophe in Bayern hat bei vielen Entscheidungsträgern zu einem Umdenken geführt: Da Warn-Apps zu ungenau seien „wenn es sehr, sehr schnell gehen muss“, so der Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann, solle bei der Alarmierung der Bevölkerung wieder verstärkt auf Sirenen gesetzt werden. In dasselbe Horn stößt Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Vielleicht ist die gute alte Sirene besser als wir gedacht haben.“ Der Fraktionschef der SPD im Bayerischen Landtag, Florian von Brunn, erhebt angesichts von rund 12 000 Sirenen im Freistaat die Forderung, die akustischen Warnanlagen „wieder flächendeckend“ in Bayern zu etablieren.

118 Sirenen, die regelmäßig hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit überprüft werden, gibt’s im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Eine davon (Standort ist das Chemieunternehmen Pulcra in Geretsried) heult im Störfall auf. „Wenn die Feuerwehr alarmiert wird, dann heulen auch die anderen Sirenen.“ Darüber hinaus gibt es eine mobile Sirene, die auf einem Einsatzfahrzeug installiert werden kann. Aus diesem Fahrzeug heraus erfolgen auch Lautsprecherdurchsagen an die Bevölkerung, die Texte sind vorproduziert. Beispiele: „Bitte kochen Sie das Trinkwasser ab“ und „Bitte schließen Sie Fenster und Türen.“ Ob die Zahl der Sirenen im Landkreis erhöht werden muss? „Das ist eine politische Entscheidung.“

Sehr nützlich, so Peischer, sei für Landkreisbürger die Warn-App „Nina“, hinter der das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe steckt. Das Landratsamt bestückt die Warn-App mit aktuellen und wichtigen Infos. „Natürlich ist es immer dienlich, bei einer drohenden Naturkatastrophe unter anderem auch den Wetterdienst zu verfolgen“, rät die Behördensprecherin.

Übrigens: Im K-Fall kann jeder Bürger zum Katastrophenschutz verpflichtet werden. Muss bei Hochwasser zum Beispiel ein Gebäude gesichert werden, können Nachbarn bei akuter Gefahr nicht die Hände in den Schoß legen, sondern müssen nach Anordnung beim Füllen von Sandsäcken mit anpacken. Aber dieses Zwangsmittel stand bislang nie zur Debatte. Peischer: „Wenn Not am Mann ist, packt man hier bei uns solidarisch mit an.“ (cce)