Falsche Polizisten in Wolfratshausen: Jetzt sind die Banken alarmiert

Angebliche Polizisten versuchen derzeit, Wolfratshauser übers Ohr zu hauen. Die echte Polizei hat die ortsansässigen Banken alarmiert.

Wolfratshausen – Deutlich mehr Wolfratshauser als zunächst bekannt sind am Dienstag von angeblichen Polizisten angerufen worden (wir berichteten). Viele von ihnen sind von den Trickbetrügern „gezielt nach Geld und Gold befragt worden“, berichtet Hauptkommissar Steffen Frühauf.

„Offensichtlich konzentrieren die Betrüger sich derzeit auf Wolfratshausen“, so Frühauf weiter. Alle Angerufenen hätten die Betrugsmasche jedoch durchschaut, Geschädigt wurde nach bislang vorliegenden Erkenntnissen niemand. Eine am Isarring wohnende Wolfratshauserin wurde am Telefon ausgefragt, ob ihr ein Ausländer oder ein weißer Pkw aufgefallen sei. Der Mann sei nämlich festgenommen worden und man habe bei ihm einen Zettel mit ihrem Namen sichergestellt. Anschließend versuchte der falsche Polizist, der Wolfratshauserin Informationen über ihr Geld- und Goldvermögen zu entlocken. Frühauf: „Außerdem wollte der Anrufer wissen, ob sie Überweisungen getätigt habe und forderte die Frau auf, ihre Kontoauszüge zu holen.“

Bei einer Frau an der Tiroler Straße rief am Dienstag ein vermeintlicher „Inspektor“ an, der wissen wollte, ob ihr etwas „abhanden gekommen“ sei. Der Wolfratshauserin kam das Gespräch allerdings suspekt vor. Sie hakte kritisch nach, woraufhin der ihr Anrufer ihr eine „Dienstnummer“ nannte. Auch das beeindruckte die Wolfratshauserin nicht, sie beendete das Telefongespräch.

Es wurde gezielt nach Wertgegenständen gefragt

In zahlreichen Fällen wurde gezielt nach Wertgegenständen gefragt. Alle Angerufenen handelten richtig: „Sie legten den Hörer auf und informierten umgehend die Einsatzzentrale über den Polizeinotruf 110 oder verständigten die Polizeiinspektion Wolfratshausen über die dreisten Betrugsversuche“, stellt Hauptkommissar Frühauf fest. Die Polizei habe die Mitarbeiter aller ortsansässigen Banken besonders sensibilisiert, aktuell keine größeren Bargeldsummen an Senioren auszuhändigen und im Zweifelsfall die Polizei zu verständigen. cce