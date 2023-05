Auf den Spuren einer Agfa-Frau: Familiengeschichte führt Nachfahrin von KZ-Überlebender nach Wolfratshausen

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Vor dem Heuboden des Walserhofs steht Hilda Helmhout mit dem Wolfratshauser Heimatforscher Christian Steeb. Hinter den Toren des Walserhofs fand Helmhouts Großtante im April 1945 ein Obdach. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ihre Großtante erlebte als Agfa-Frau auf dem Walserhof das Kriegsende. Nun besuchte Hilda Helmhout die geschichtliche Stätte persönlich.

Wolfratshausen – Zwischen Feld und riesigen Bäumen steht in einer Kurve der Loisach der Wolfratshauser Walserhof. Umgeben von Natur ragt das historische Gebäude drei Stockwerke hoch und fügt sich in das Bergpanorama. Auf dem weiten Dachboden lagern noch Reste von Heu, der Rest des Speichers steht leer. Schwer vorzustellen, dass es auf dem Walserhof sowas wie Platzmangel gab – und der Ort einstmals die notdürftige Unterkunft für hunderte getriebener, gebeutelter und leidender Menschen war.

„Meine Großtante Katrijn Huizinga redete nur zwei Mal in ihrem Leben über das, was ihr hier passiert ist“

Auf den Spuren einer Agfa-Frau: Familiengeschichte führt Nachfahrin von KZ-Überlebender nach Wolfratshausen

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs trieb die SS weibliche Häftlinge des Konzentrationslagers (KZ) Dachau von den Giesinger Agfa-Werken zu dem Gehöft am Ortsrand (wir berichteten). Zu der Menge der Frauen gibt es widersprüchliche Informationen. Manche Quellen sprechen von 200, andere von über 500. Nun besuchte die Nachfahrin einer der Frauen den Ort, an dem ihre Großtante nach Monaten der Gefangenschaft und dem Todesmarsch von amerikanischen Soldaten befreit wurde. Mit dem erfahrenen Heimatforscher Christian Steeb an ihrer Seite erkundete Hilda Helmhout ihre familiären Spuren in einem lange vergangenen Wolfratshausen. Zusammen besuchten sie den Walserhof.

„Meine Großtante Katrijn Huizinga redete nur zwei mal in ihrem Leben über das, was ihr hier passiert ist“, sagt Helmhout. Sie umschreitet bedächtig das riesige Gehöft. „Einmal in der Kirche und einmal in einem Zeitzeugen-Interview.“ Sonstige Nachfragen blockte sie konsequent ab. Darin liegt der Anlass für Helmhouts Reise, deswegen verbrachte sie zwölf Stunden im Schlafwagen von Amsterdam nach München und in der S7: In Erfahrung zu bringen, was ihre Großtante nie erzählt hat. „Es ist inspirierend, informativ und auch anstrengend. Aber es lohnt sich.“ Sie bleibt vor den großen Toren des Dachbodens stehen. Der richtige Name für einen solchen Speicher lautet Tenne, erklärt Steeb, der die Besucherin begleitet. „Da ging sie also vor knapp 80 Jahren rein“, sagt Helmhout leise. Ihr Blick schweift über das breite Holztor.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Im Jahr 1960 besuchten ehemalige Agfa-Frauen den Walserhof in Wolfratshausen. © Erinnerungsort Badehaus

„Pazifistin und Feministin“: Verschleppte Niederländerin erlebte Kriegsende im Wolfratshauser Walserhof

In der Nacht zum 30. Juni 1944 verhafteten NS-Schergen ihre Großtante Katrijn Huizinga in ihrer Wohnung. Zehn Mann der schwarz uniformierten Landwacht, eine Art Hilfspolizei, rekrutiert aus holländischen Kollaborateuren, nahmen die damals 36-jährige Frau in Haft. Über ein holländisches KZ wurde sie als politische Gefangene in das Lager Ravensbrück deportiert, das größte KZ für Frauen im „Deutschen Reich“. Der Grund für ihre Verhaftung und die Deportation: „Sie war Pazifistin und Feministin, gehörte dem holländischen Widerstand an. In der Zeit organisierte und verteilte sie gefälschte Personalausweise, Zeitungen und Essensmarken“, berichtet Helmhout. Für die Nationalsozialisten Grund genug, ihr ein rotes Kreuz auf die Rückseite ihres Mantels zu nähen, ihr ihre Freiheit zu nehmen und sie als ab sofort als politischer Häftling Nummer 123208 im KZ-Personalregister zu führen. Das Kleid mit dem Kreuz, das die Trägerin als KZ-Internierte aus politischen Gründen auswies, befindet sich bis heute in Familienbesitz.

Von Ravensbrück wurde Huizinga in den Münchner Stadtteil Giesing gebracht, zu einer Außenstelle des Konzentrationslagers Dachau. Dort leistete sie Zwangsarbeit im Agfa-Werk. Als Opfer des Kriegs baute sie für den Feind Granatzünder. Ende April 1945 brach sie mit vielen weiteren Frauen wenige Tage vor Kriegsende von der Giesinger KZ-Außenstelle in Richtung Wolfratshausen auf.

Feministin und Pazifistin Katrijn Huizinga in den 1960er- Jahren in den Niederlanden. © Privat

In den 1960er Jahren besuchten ehemalige Agfa-Frauen den Walserhof. Großtante Huizinga war nicht dabei. „Sie schaffte es nicht, nach Deutschland zu kommen“, erklärt Helmhout. Die Erinnerungen waren zu schrecklich, zu lebendig. Die Geschichte, über die ihre Vorfahrin so wenig erzählte, will Helmhout mit ihrer Recherche entschlüsseln. Deswegen hält sie Kontakt mit weiteren Nachfahren, dokumentiert alles und besucht den Walserhof in Wolfratshausen. Der Ort, an dem ihre Vorfahrin aus den Fängen der Nationalsozialisten befreit wurde.

Besuch von Agfa-Nachfahrin – Kontakt zu Heimatforscher Steeb kam über aufmerksamen Buchhändler

Sie und Steeb verstehen sich prächtig. Einem aufmerksamen Wolfratshauser Buchhändler ist es zu verdanken, dass der Kontakt zustande kam. „Ich fand im Internet Steebs Literatur über das Wolfratshauser Kriegsende“, sagt Helmhout. Auf Anfrage war das gewünschte Buch nicht verfügbar. Der Verkäufer gab ihr jedoch die Kontaktdaten des Autors. „Sie schrieb mir und ich erzählte von dem Walserhof, schickte Fotos und Material“, erinnert sich Steeb. „Und dann war der Plan von ihrem Besuch schon gefasst.“

Das Buch, das Helmhout in der Buchhandlung suchte, schenkte ihr Steeb. Für den Hobby-Historiker „ein Zeichen der Völkerfreundschaft“. Und für Helmhout ein weiteres Puzzlestück in ihrer Familiengeschichte.

Als letzte Station ihrer Reise betritt Helmhout den großen Speicher. Kaum schließt sich das Tor, wird es dunkel. Nur durch eine kleine Aussparung im Dach fällt etwas Licht. Es riecht nach altem, nassen Holz. „Kaum vorzustellen, wie es hier gewesen sein muss“, denkt Helmhout laut nach. Hier verbrachte ihre Großtante die ersten Minuten ihrer Freiheit. Heute ist es nur noch ein alter Dachboden mit Resten von Heu.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.