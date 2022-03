Fast-Zusammenstoß auf A95: Fiat-Ducato-Fahrer gesucht

Von: Peter Borchers

Einen Zusammenstoß konnte ein 36-Jähriger nur knapp verhindern. (Symbolfoto) © Jochen Tack / IMAGO

Der Fahrer eines weißen Kleintransporters mit Tölzer Kennzeichen wird gesucht. Er soll einen Fast-Zusammenstoß auf A95 verursacht haben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Verkehrspolizei (VPI) Weilheim fahndet nach dem Fahrer eines weißen Kleintransporters mit Tölzer Kennzeichen, Typ Fiat Ducato. Der Unbekannte hatte mit einem unüberlegten Fahrmanöver am Donnerstag auf der A95 andere Verkehrsteilnehmer und auch sich selbst in Gefahr gebracht.



Gegen 14.20 Uhr war ein 36-jähriger Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit einem schwarzen Skoda Kodiaq auf der Autobahn in Richtung München unterwegs. Kurz vor dem Autobahndreieck Starnberg fuhr er mit Tempo 180 auf der linken von zwei Fahrspuren, als direkt vor ihm plötzlich besagter Kleintransporter von der rechten auf die linke Spur wechselte.

SUV-Fahrer musste nach eigenen Angaben einen „Vollstempel“ hinlegen

Der 36-jährige SUV-Fahrer musste nach eigenen Angaben einen „Vollstempel“ hinlegen, um einen Zusammenstoß mit dem Kastenwagen zu vermeiden. Der Fiat sei mit etwa 100 Kilometern in der Stunde unterwegs gewesen, so der Geschädigte später gegenüber der VPI.

Als er den Transporter anschließend überholt und dessen Fahrer mit Gesten auf sein Fehlverhalten hingewiesen habe, habe ihm der unbekannte Fahrer den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt, so der 36-Jährige weiter. Der Kastenwagenfahrer soll danach in Richtung München weitergefahren sein.



Die Weilheimer Beamten haben mittlerweile Ermittlungen gegen den unbekannten Fahrer aufgenommen, unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigung. In diesem Zusammenhang suchen sie mögliche Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit der VPI in Weilheim unter der Telefonnummer 08 81/64 03 02 in Verbindung zu setzen. peb

