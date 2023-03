Ein Selbstversuch zur Fastenzeit: Der Ja-Sager

Von: Jannis Gogolin

Bloß kein Nein: Volontär Jannis Gogolin hatte sich eine heikle Fastenaufgabe gestellt. © privat

Unsere Redaktion fastet in diesem Jahr anders: Einen Tag lang verzichten wir auf Angewohnheiten. Volontär Jannis Gogolin hat 24 Stunden versucht, nicht „Nein“ zu sagen.

Wolfratshausen – Niemand würde auf die Idee kommen, auf das Atmen zu verzichten. Oder auf die Möglichkeit, das zauberhafte Wort „Nein“ zu sagen. Außer meine Arbeitskollegen, die mich an meinem „Ein Tag ohne ...“ zum kompromisslosen Ja-Sagen verdonnern. Eigentlich bin ich ein positiver Mensch. Ich sage viel lieber zu als ab. Einen Tag lang alles befürworten zu müssen, ändert meine Perspektive allerdings.

Fastenzeit: Volontär versucht einen Tag lang, nicht „Nein“ zu sagen

Der Morgen fängt aus einem offensichtlichen Grund gut an: Nach dem Aufstehen bin ich wortkarg – relativ geringe Chancen also für einen Regelverstoß. Fast vergesse ich die Fasten-Auflage, die mich den Tag über noch kräftig ins Schwitzen bringen sollte. Das Büro betrete ich wie immer ohne böse Vorahnungen – ich habe sogar Karottenkuchen für die geschätzten Kollegen dabei. Doch kein Trick ist den undankbaren Herren – und in dem Fall waren es nur die Herren – zu billig, um mich aus dem Konzept zu bringen.

Statt Dankbarkeit für mein Backwerk zu zeigen, löchern sie mich mit Fragen. Zum Beispiel der, ob ich den Kuchen im Supermarkt gekauft habe. Ich bin empört – und antworte mit einem impulsiven „Nein, natürlich nicht.“ Etwas beleidigt begreife ich erst danach meinen ersten Fauxpas. Den Fragesteller freut mein Versagen sichtlich: „Ha! Da hab ich dich erwischt!“ Betreten und erschrocken widme ich mich meiner Arbeit.

Zwar gibt es in unserer Fasten-Serie keinerlei Strafen für Verstöße. Mein Ehrgeiz ist aber geweckt: Kein zweites Mal will ich die schadenfreudige Genugtuung in den Augen der Kollegen zu sehen. Auf blöde Fragen reagiere ich künftig mit blöden Antworten – und Floskeln. Besonders beliebt: „Aktuell kann ich darauf keine passende Antwort geben.“ Ich spreche nur noch in minimaler Geschwindigkeit, ständig bedacht darauf, die verbotenen vier Buchstaben zu meiden.

Fasten-Serie: Einen Tag nicht „Nein“ sagen - Kollegen hoffen auf einen Fehltritt

Wann immer ich an meinem Fastentag telefoniere, lauschen die Kollegen mit gespitzten Ohren und hoffen auf einen Fehltritt. Vergebens – und zu meinem Stolz. Hochmut ist allerdings ein schlechter Ratgeber, wie ich erfahren muss. Ich bin so stolz auf meine Ja-Sagerei, dass ich einen winzigen Augenblick lang unvorsichtig bin. Und erneut höre ich einen Ausruf der Verzückung. „Hab ich dich schon wieder“ – der Satz schallt durchs Büro, damit auch wirklich niemand meine erneute Niederlage verpassen kann. Der Kollege feiert meinen Fastenbruch wie einen persönlichen Erfolg.

Bis Feierabend sollen mir drei weitere Vergehen unterlaufen. Alle forciert von strategischen, hinterlistigen Fragen wie „Bist du schlecht drauf?“ oder „Ist in dem Kuchen Rosenkohl drin?“ Diese Momente der Schwäche begleitet mein „Kollege“ zuverlässig mit schadenfrohem Siegesgeheul.

Dann endlich Erlösung. Selten hat sich ein Feierabend so befreiend angefühlt. Zwar ist der Ja-Sage-Vorsatz damit nicht beendet. Die verschlagenen Versuche, das Nein-Fasten zu unterwandern, hören jedoch auf, sobald ich die Schwelle der Bürotüre überschritt. Auf dem Heimweg denke ich über mein persönliches Fazit nach. Zwei kann ich sicher ziehen. Erstens: Den Wert einer Sache (oder eines Worts) erkennt man erst, wenn es nicht mehr da ist. Und zweitens: Mein Fasten-Pensum habe ich für dieses Jahr aufgebraucht. Von Jannis Gogolin

