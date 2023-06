Mann stellt sich in Münchner S-Bahn schützend vor junge Frau - und wird für seine Zivilcourage bestraft

Von: Carl-Christian Eick

Mit dem Tod drohte ein 40 Jahre alter stark alkoholisierter Pole bei seiner vorläufigen Festnahme in einem Zug der S7 am Ostbahnhof München den eingesetzten Bundespolizisten. © Symbolfoto/Bundespolizei

Ein 48-jähriger Wolfratshauser stellte sich in einem Zug der S7 schützend vor eine junge Frau. Laut Bundespolizei wurde der Mann für seine Zivilcourage schmerzhaft bestraft.

München/Wolfratshausen – Ein stark alkoholisierter Mann pöbelte am Dienstagmorgen in einer S7 zwischen dem Münchner Haupt- und dem Ostbahnhof Reisende an. Bei seiner Festnahme, das berichtet die Bundespolizeiinspektion München, leistete er heftigen Widerstand.

Wolfrathauser stellt sich in S-Bahn schützend vor junge Frau: Laut Bundespolizei mit fataler Folge

Kurz nach 7 Uhr soll der 40 Jahre alte Pole am Münchner Hauptbahnhof in die S 7 gestiegen sein, aggressiv gestikuliert und herumgeschrien haben. Durch sein Gebaren soll er eine junge Frau so verängstigt haben, dass ein 48-jähriger Mitreisender aus Wolfratshausen sich schützend vor die Frau stellte. Daraufhin soll der Pole den Wolfratshauser nach derzeitigen Erkenntnissen der Bundespolizei geschlagen haben.

Bei Festnahme: Alkoholisierter Aggressor droht Bundespolizisten mit dem Tod

Der Lokführer wollte den 40-Jährigen am Ostbahnhof von der Fahrt ausschließen und rief Bundespolizisten zur Unterstützung hinzu. Nachdem die Beamten dem Polen einen Platzverweis erteilt hatten, „ging er wiederholt bedrohlich auf die Beamten los, beleidigte sie und drohte ihnen mit dem Tod“, so eine Pressesprecherin der Bundespolizeiinspektion München gegenüber unserer Zeitung. Bei der Durchsetzung des Platzverweises wehrte er sich vehement, weshalb der Pole gefesselt und vorläufig festgenommen wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung in den Diensträumen der Bundespolizei kratzte er einen Beamten und beschädigte dessen Diensthemd. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Haftrichtervorführung. Zur Beweissicherung werden durch die Bundespolizei unter anderem die Kameraaufzeichnungen aus der S-Bahn ausgewertet. Gegen den 40-Jährigen wird wegen Körperverletzung, Widerstand, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Bedrohung ermittelt.

Zeugen aus der S-Bahn, insbesondere die Frau, welche von dem 40-Jährigen belästigt wurde, sind aufgerufen, sich unter der Rufnummer 089/5 15 55 00 bei der Bundespolizei zu melden. (cce)