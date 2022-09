Feierwut in Kapellen und ein Heiliger für Fallsüchtige: Denkmäler und deren Geschichten

Der Waldramer Schmied Lorenz Freiseisen brachte Kindern wie Erwachsenen am Sonntag sein Handwerk in der historischen Dorfschmiede in Gelting nahe. © Tanja Lühr

Drei Gotteshäuser und eine Schmiede öffneten am Tag des offenen Denkmals ihre Pforten. Besucher bekamen einen tiefen Blick hinter die Kulissen und Gemäuer.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Klöster, Kirchen und Kapellen gewährten am Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals in ganz Deutschland, einen Einblick in ihr Inneres. Aber auch das alte Krankenhaus an der Sauerlacher Straße in Wolfratshausen und die historische Dorfschmiede in Gelting öffneten ihre Türen für zahlreiche interessierte Besucher. Unsere Zeitung besuchte exemplarisch einige der Sehenswürdigkeiten.

Kapelle St. Vitus in Staudach: Seit mehr als 700 Jahren trohnt sie über dem Starnberger See

Sie thront auf einem spornartig vorgeschobenen Hügel hoch über dem Starnberger See und doch kennen nur wenige Ortsfremde die katholische Filialkirche Sankt Vitus, auch Sankt Veit, in Staudach bei Ammerland in der Gemeinde Münsing. Sie wurde erstmals 1315 erwähnt. Zunächst unterstand sie dem Freisinger Domkapitel und später bis zur Säkularisation im Jahr 1803 dem Augustiner-Chorherrenstift von Beuerberg. Zwischen 1610 und 1620 wurde die Kirche wie die meisten Kirchen in Bayern im barocken Stil umgestaltet. 1840 ging sie in den Besitz der Grafen von Pocci über, die umfangreiche Renovierungsarbeiten im neugotischen Stil vornehmen ließen.

Hochaltar von König Ludwig II – seit 2009 wieder in Hand von Münsing

In den vergangenen Jahren wurde das Schmuckstück mit dem Hochaltar, dem zweigeteilten Gemälde mit den 14 Nothelfern, gestiftet von König Ludwig II, sowie den Heiligenfiguren erneut grundlegend saniert, bevor es 2009 in einem feierlichen Gottesdienst der Gemeinde Münsing übergeben wurde.

Der Heilige St. Veit: Gebeten für „das rechtzeitige Erwachen ohne Uhr“

Die Ammerlanderin Elisabeth Biron von Curland, die ein kleines Büchlein über St. Veit verfasst hat, wusste einiges über das Denkmal und vor allem über die 14 Nothelfer zu erzählen. Deren Verehrung setzte nach ihren Worten bereits im 9. Jahrhundert ein; ab dem Mittelalter wurden ihnen „Zuständigkeitsbereiche“ zugeschrieben. So gilt der heilige Veit oder Vitus von Sizilien als Schutzpatron der Apotheker, Tänzer und Schauspieler sowie der Fallsüchtigen und Epileptiker (daher der Name „Veitstanz“). Er wird unter anderem angerufen mit der Bitte um „das rechtzeitige Erwachen ohne Uhr“.

Schlosskapelle Ammerland: Partys in den 70ern, Renovierung ab 1981

Direkt am See steht die Ammerlander Schlosskapelle der Kirchenstiftung Münsing. Ursula Scriba vom Ostuferschutzverband (OSV) berichtete am Sonntag über den aktuellen Stand der Innenarbeiten. Das 1683 erbaute Gotteshaus gehörte wie St. Veit eine Zeit lang den Grafen Pocci. Nach seinem Verfall in den 1970er-Jahren – damals wurden wilde Partys in dem kleinen Hauptschiff gefeiert, ein Baum wuchs zwischen den Fliesen – nahm sich das Ammerlander Ehepaar von Laßberg der Wiederinstandsetzung an. Dieser langwierige und bis heute noch nicht ganz abgeschlossene Prozess begann bereits 1981.

Ein Blick in die Sterne: ein Nachthimmel als Deckengemälde

Dank des Engagements von Ursula Scriba seit 2006 funkelt heute wieder ein gemalter Sternenhimmel an der Decke. Die steinerne Altarmensa in warmen Gold- und Beigetönen ist neu, ebenso die Seitenfenster mit den gelben und blauen Rauten. Der Glaskünstler Bernd Nestler hat das Fenster über dem Altar mit den Heiligen Drei Königen, den Schutzpatronen der Kirche, gestaltet. Dass es den Rahmen nicht ganz ausfüllt, wie ein Besucher verwundert feststellte, ist laut Scriba kein Versehen, sondern der besseren Belüftung des stets feuchten Raums geschuldet.

Das fehlt noch: Deckenleuchter und deren Finanzierung

Auch eine Holzbank für die stille Andacht wurde aufgestellt. Was noch fehlt, ist ein Deckenleuchter. „Wir denken hier an etwas Rundes, Schlichtes“, so Scriba. Das Erzbischöfliche Ordinariat müsse über die Anschaffung entscheiden. 120 000 Euro wurden bereits in die Renovierung des Ammerlander Kleinods investiert, von Stiftungen, dem Landesamt für Denkmalpflege, dem Bezirk Oberbayern, dem Landkreis und der Gemeinde. Der OSV hat ebenfalls einen erheblichen Anteil durch Spenden beigesteuert. Der Plan ist, dass die Kapelle nach Abholung des Schlüssels bei einem der Nachbarn künftig von jedermann besichtigt werden kann, der Traum Scribas ist eine Weihe.

Eurasburgs Bürgermeister Moritz Sappl selbst führte die Besucher am Sonntag durch die katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul. © Tanja Lühr

Kloster Beuerberg: Frisch saniert in prächtigem Glanz

Eurasburgs Bürgermeister Moritz Sappl selbst führte die Besucher am Sonntag durch die katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul, eine ehemalige Augustiner-Chorherren-Stiftskirche. 2021 endeten die umfangreichen Sanierungsarbeiten dort, sodass sie heute in prächtigem Glanz erstrahlt. Eine Großbaustelle wird das dazugehörige, ehemalige Chorherren- und zuletzt Salesianerinnen-Kloster hingegen noch eine Weile bleiben. Es gehört der Erzdiözese München und Freising. Fertig ist bereits der Westtrakt im oberen Geschoss. Dorthin ist die Geschäftsstelle des Kreisbildungswerks (KBW) kürzlich von Bad Tölz umgezogen. Geschäftsführer Andreas Käter führte die Besucher durch die hellen Verwaltungs- und Seminarräume.

Kalk statt Farbe: Für die Optik und gegen den Schimmel

Eine Restauratorin der Firma Erwin Wiegerling referierte über die aufwändigen Malerarbeiten. Statt Farbe würden auf die Innenwände vier bis fünf Schichten Kalk aufgebracht. Dadurch könne man „den Stuck besser ablesen“ und gut gegen Schimmel sei Kalk obendrein. Das Rahmenprogramm mit einem Konzert und kleinen Speisen genossen etliche Besucher aus dem Dorf und von auswärts.

Dorfschmiede Gelting: Überliefertes Handwerk in historischer Umgebung

Schmied Lorenz Freiseisen aus Waldram führt das Material, das er in der historischen Dorfschmiede mit dem Hammer bearbeitete, schon im Namen. Vor allem die Kinder schauten ihm am Sonntag begeistert bei der Arbeit zu. Man darf annehmen, dass die alte Geltinger Dorfschmiede schon Jahrhunderte unverändert an der Friedhofsmauer der Kirche St. Benedikt stand. Im Jahr 1671 wurde sie im Steuerbuch des Pfleggerichts Wolratshausen als „Gmein-Schmiede“ erwähnt.

Wichtiger Teil von Geltings Geschichte: Stadt lies Gebäude und Inventar herrichten

Der Schmied war ein wichtiger Handwerker. Er hämmerte Wagenräder, Pflugscharen, Hufeisen, Schaufeln, Pickel und viele Haushaltsgeräte zurecht. Früher kamen im Jahr etwa 30 Pferde und 20 Ochsen zum Beschlagen zum Hufschmied. 2001 erwarb die Stadt Geretsried das Gebäude samt Inventar und ließ es herrichten. Seitdem ist die Schmiede jedes Jahr am Tag des offenen Denkmals geöffnet. TANJA LÜHR

