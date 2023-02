Von der Feldmesse bis zum Fußball-Turnier: Diese Vereine haben heuer guten Grund zum Feiern

Von: Franziska Konrad

Teilen

Festumzug bei bestem Wetter: 2017 beging die Freiwillige Feuerwehr Osterhofen ihr 111. Bestehen. Auch heuer gibt es für viele Vereine im Nordlandkreis einen Grund zum Feiern. © Hermsdorf-Hiss/Archiv

Corona ist passé, nun können Feste, Geburtstage und Vereins-Jubiläen (nach)gefeiert werden. Im Nordlandkreis sind das einige.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nach der Corona-Pandemie kann endlich wieder richtig gefeiert werden. Manch’ ein Verein nimmt das zum Anlass, um eine Jubiläumsfeier nachzuholen. Aber auch sonst stehen im nördlichen Landkreis viele runde Geburtstage und Festwochenenden an. Eine Übersicht.

Trotz 150 Jahre Feuerwehr in Dietramszell: Erst in fünf Jahren wieder eine große Sause

Die Freiwillige Feuerwehr Dietramszell wird heuer 150 Jahre alt. Ein Jubiläumsfest wird es allerdings nicht geben. „Wir haben Angst, dass es den Leuten ein bisschen zu viel wird, weil wir erst letztes Jahr das 120-jährige Jubiläum vom Trachtenverein gefeiert haben“, erklärte Vorsitzender Maximilian Koch in der Jahresversammlung. Eine große Sause soll es in fünf Jahren geben – zum 155. Jahrestag der Dietramszeller Wehr.

Ein halbes Jahrhundert Großgemeinde Egling wird mit Festwochenende begangen

Gleich mehrere Anlässe zum Feiern gibt es in Egling: Im Sommer wird die Großgemeinde 50 Jahre alt. „Das soll in gebührendem Rahmen gefeiert werden“, kündigt Eglings Bürgermeister Hubert Oberhauser an.

Seit 75 Jahren existieren die Sportfreunde (SF) Egling. Von 7. bis 9. Juli organisiert der Verein deshalb ein Festwochenende – Bierzelt inklusive. „Zum Auftakt ist am Freitag ein bayerischer Abend mit der Partyband Isarkrainer geplant“, berichtet Vorsitzender Heiko Arndt. Weiter geht’s am Samstag mit einer Veranstaltung zum 50-Jährigen der Großgemeinde Egling, allerdings nur für geladene Gäste. Abgerundet werden die Feierlichkeiten mit einem Festtag am Sonntag. Es spielt die Deiniger Blasmusik, und „eventuell gibt es ein Turnier mit einem prominenten Fußballverein“, so Oberhauser.

Zum 150. Jubiläum der Feuerwehr Neufahrn soll laut Kommandant Peter Steinlechner am 17. und 18. Juni ebenfalls ein Festwochenende stattfinden: „Alle Feuerwehren aus der Gemeinde, den Nachbargemeinden und unsere Ortsvereine werden eingeladen.“ Damit alle erwarteten 250 bis 300 Gäste genug Platz haben, planen die Feuerwehrler eine Feier im Stadl samt kleinem Bierzelt.

Eurasburg: Mit Spritzenparty und Fußball-Turnier zur Feier von Sportverein und Feuerwehr

Ihr 125-jähriges Bestehen können die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Herrnhausen heuer begehen. Gefeiert wird das Jubiläum am vorletzten Septemberwochenende. In der Jahresversammlung der Rettungskräfte wurden kürzlich erste Details zum anstehenden Festakt bekannt gegeben: Am Freitag, 22. September, steht eine Spritzenparty auf dem Programm, am darauffolgenden Sonntag eine Feldmesse und der Festumzug.

Auch die Sportler in der Gemeinde haben Grund zum Feiern: Seit 75 Jahren gibt es den Sportverein (SV) Eurasburg-Beuerberg. Aus diesem Anlass hat der Verein übers Jahr verteilt mehrere Aktionen geplant: Los geht’s am 11. März mit einem Supercup. Kinder und Erwachsene treten in vier Disziplinen – in unterschiedlichen Wertungsgruppen – gegeneinander an. Der Sieger darf sich über einen Wanderpokal freuen.

Zwei Monate später, am 13. Mai, organisiert die Tischtennis-Abteilung einen Gaudi-Dreikampf. In diesem Zug holen die Tischtennis-Spieler ihr 40-jähriges Bestehen aus dem Jahr 2022 nach, das wegen Corona verschoben werden musste. Für alle kleinen Nachwuchssportler gibt es am 15. Juli ein Spielefest. Alle Abteilungen überlegen sich dazu jeweils eine Challenge. „Jeder, der es bis zum Ende schafft, bekommt zur Belohnung ein Eis“, kündigt Dritte Vorsitzende Gabi Gareis an.

Auch in Icking wird gefeiert: Ehrentag für Soldaten- und Kriegerverein Dorfen

Zu seinem 100. Geburtstag möchte der Soldaten- und Kriegerverein Dorfen ein großes Fest auf die Beine stellen. „Am 17. September organisieren wir am Schwaiger Berg eine Messe“, berichtet Vereinsmitglied Sebastian Wunderl. Abgerundet wird der Ehrentag mit einem gemeinsamen Essen.

Feldmesse mit festlicher Fortsetzung für Königsdorfer Krankenunterstützungsverein

Das 125. Jubiläum steht heuer beim Krankenunterstützungsverein Königsdorf an. Geplant ist laut Bürgermeister Rainer Kopnicky am 18. Juni eine Feldmesse mit anschließenden Feierlichkeiten in der Stockhalle.

Eine Fete, fünf Tage lang – Münsinger Feuerwehr wird 150 Jahre alt

Mit einer fünftägigen Veranstaltung im Juni feiert die Freiwillige Feuerwehr Münsing ihren 150. Geburtstag: Gestartet wird am Mittwoch, 7. Juni, mit dem Bieranstich. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Musikkapelle Münsing. Weiter geht’s am darauffolgenden Donnerstag mit einem Tanzlmusik-Abend. Am Freitag steht eine Löschwasserparty auf dem Programm. Training für die Lachmuskeln gibt es einen Tag später, am Samstag, beim Kabarett mit Michael Dietmayr. Krönender Abschluss wird am Sonntag ein ganztägiges Feuerwehrfest, unter anderem mit Kirchenzug, Festgottesdienst und einem großen Festumzug mitten durch die Ortschaft Münsing.