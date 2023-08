Ferienpass-Aktion: Kinderbuch-Autorin liest in Stadtbücherei aus „School of Talents“-Reihe vor

Mit gespitzten Ohren: Die Ferienpasskinder hörten Autorin Silke Schellhammer (re.) gebannt zu. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Als Teil der Ferienpass-Aktion las Autorin Silke Schellhammer in der Stadtbücherei aus ihrer Buchreihe „School of Talents“ vor.

Wolfratshausen – Endlich sind Ferien. Aber nicht alle zieht es an den See, ins Freibad oder in die Eisdiele. Gut 20 Kinder und Jugendliche sowie eine Reihe Erwachsener kamen zu einer Lesung in die Stadtbücherei, die im Rahmen des Ferienpasses veranstaltet wurde.

Im Raum war es mucksmäuschenstill, Mädchen wie Jungen saßen auf Kissen auf dem Boden und warteten gespannt. Büchereileiterin Silke Vogel begrüßte ihre Namenskollegin Silke Schellhammer, die stolz feststellte: „Ihr seid alle nicht schwimmen gegangen. Das ist toll!“ Schellhammer hatte den fünften und derzeit neuesten Band der Reihe „School of Talents“ dabei (der sechste erscheint im Oktober). Darin geht es um die begabte Alva, die alle Tiere verstehen kann.

Von Anfang bezog die Autorin die Kinder in die Lesung mit ein: Alle sollten im Bücherei durcheinander brabbeln – wie die Tiere. Beim dritten Versuch klappte es. Ein zweiter „Held“ ist Alvas Bruder Carlos, der alles (besser) weiß, petzt und sich immer wichtig nimmt. Alvas Onkel Thomas ist nicht sehr zugänglich, Kindern nicht sehr sympathisch, was sich aber im Laufe der fünf Bände ändert. Alles in allem geht es zu wie im richtigen Leben, nur weiß keiner, wie man sich als „Oberspinnerin Alva“ in der Familie fühlt.

Onkel Thomas nimmt Alva in seine „School of Talents“ mit. Die Schule liegt auf der Insel „Nebelfeld“, die von einem hohen Zaun umgeben ist. „Damit niemand bei Nebel ins Wasser fällt“, erklärt Schellhammer. Anhand einer Zeichnung erklärt die Autorin, was es auf der Insel alles gibt – Schule, Mensa, Turnhalle und Wohnhäuser.

Alva kann Tiere verstehen. Mala beherrscht das Wasser, indem sie aus einem Glas Wasser Wolken erschafft und diese auf andere abregnen lässt. Andere können sich schrumpfen, Jonas kann sich in einen Flugsaurier verwandeln, nur fliegen kann er nicht. Fazit: Jeder hat ein Talent, kann ein bisschen was.

Auch im Inneren ist die „School of Talents“ anders: Keine Klassenzimmer, dafür Plateaus, Aussichtstürme, Gärten. Der Ablauf des Unterrichts – ganz anders als an normalen Schulen: So wird ein Flashmob inszeniert, man lernt tanzen. An so einer Schule möchte jeder seine Schulzeit verbringen. Niklas etwa kann, wenn er aufgeregt ist, alle Dinge um sich herum größer werden lassen. Fritzi kann durch die Augen anderer sehen, und Alvin kann sich in alle Monster verwandeln, die er sich ausdenkt. Schellhammer gestand zum Schluss: „Es hat etwas sehr Befreiendes, Dinge erfinden zu können und sie nicht recherchieren zu müssen.“ DIETER KLUG

