Ferienpasskinder besuchen DLRG-Station - und lernen, wie man im Notfall reagiert

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Notfalltraining: Die DLRG-ler üben mit den Kindern die „stabile Seitenlage“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der DLRG über die Schulter schauen: Das durften kürzlich 20 Ferienpasskinder in St. Heinrich. Dort lernen die Mädchen und Buben, wie man im Notfall reagiert.

Wolfratshausen – Zahlreichen Besuch bekamen die Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Ortsverband Schäftlarn-Wolfratshausen, kürzlich an ihrer Wachstation am Karniffelbach in St. Heinrich. 20 Kinder wollten im Rahmen der Ferienpassaktion den Rettern über die Schulter schauen.

Ferienpasskinder bei DLRG-Station in St. Heinrich: Umfangreiches Programm für kleine Gäste

„Das Wetter passt, alles gut“, sagte Vorsitzender Robert Klingel mit Blick auf den strahlend blauen Himmel. Er habe da schon ganz andere Situationen erlebt. „Strömender Regen, Wind – aber dennoch: Die Kinder wollten weiter machen.“

Auf die kleinen Gäste wartete ein umfangreiches Programm. Nach einem Kennlernspiel durften sie sich in Gruppen die Station und die verschiedenen Rettungsmittel anschauen. Ebenso stand ein kleiner Grundkurs in Erster Hilfe auf dem Plan. Der Nachmittag sollte mit Baden gehen und Bootsfahrten ausgefüllt werden. „Und wer gleich die Seepferdchen-Prüfung machen möchte: Wir sind bereit“, lautete das Angebot.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Felix Herkanrath, Lea Drehmel und Kathi Klingel übernahmen die erste Gruppe des Erste-Hilfe-Kurses. Geduldig erklärten sie das Vorgehen – So muss überprüft werden, ob der Patient ansprechbar ist. Dann wird über den Notruf um Hilfe gebeten. Bis dieser eintrifft, ist es wichtig, den Verletzten in die stabile Seitenlage zu bringen, wie die DLRG-Mitglieder den Gästen demonstrierten. „Die ist wichtig, damit ein Bewusstloser zum Beispiel nicht an seiner eigenen Zunge ersticken kann“, erklärte Kathi.

Ferienpass: Kinder lernen bei DLRG stabile Seitenlage

Lea stellte sich als Opfer zur Verfügung. Mit einfachen Griffen wurde sie in die Seitenlage gebracht. In dieser Position wird der Mund zum tiefsten Punkt des Körpers, sodass im Ernstfall Blut oder Erbrochenes ablaufen kann. „Das i-Tüpfelchen ist jetzt noch, den Hals etwas nach hinten zu überstrecken“, betonte Kathi. Die Kinder nickten ernst. Jetzt waren sie dran. Felix übernahm die Buben, Lea und Kathi die Mädchen. Alle waren mit Feuereifer dabei.

Amelie konnte sich vorstellen, sich einmal ehrenamtlich bei einer Hilfsorganisation einzubringen. „Ich schaue mir jetzt mal alles genau an und entscheide mich dann.“ Ebenso ihre Freundin Mathilda. „Ich trainiere schon ein bisschen bei der DLRG mit“, erzählte sie. Sie findet den Aufgabenbereich der Lebensrettungsgesellschaft total interessant. „Hier am See zu sein, ist absolut cool.“ Ihr Blick fiel auf die „großen“ DLRG-Mitglieder: „Außerdem sind alle voll nett hier.“ sh

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.