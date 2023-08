Ferienpasskinder besuchen Wolfratshauser Märchenwald - 34 Schüler haben eine Mission

Hase, Igel, Zwerg, Eichhörnchen oder Eule – welche dieser Figuren auf der Märchenwald welche dieser Figuren auf der Märchenwald-Fotowand fehlt, fanden die Ferienpass-Kinder beim diesjährigen Quiz heraus. Es ist die Eule. © wand fehlt, fanden die Ferienpass-Kinder beim diesjährigen Quiz heraus. Es ist die Eule. Foto: HAns Lippert

Kürzlich besuchten 34 Ferienpasskinder den Farcheter Freizeitpark. Ihre Mission: das Märchen-Quiz so schnell wie möglich zu lösen.

Wolfratshausen – Aufgeregt winken sich die Kinder vor dem Märchenwald zu. „Freut ihr euch schon“, fragt Eileen Bauer, eine der vier Ferienpass-Betreuerinnen. „Ja“, antworten Emilia, Lena und Julia. Die drei Mädchen haben sich zu einer Gruppe zusammengetan. Ihre Mission: das Märchen-Quiz so schnell wie möglich zu lösen.

Märchenwald in Wolfratshausen: Gruppen wollen Quiz so schnell wie möglich lösen

Treffpunkt für die Sechs- bis Zwölfjährigen ist das Brotzeitstadl. Sobald alle Rucksäcke abgenommen und die Quiz-Zettel verteilt sind, eilen die Kinder in Richtung der ersten Station – dem Pilz, der im Eingangsbereich des Freizeitparks ist. Auf dessen Innenseite hängt eine Karte, die Freizeitparks und Straßen in Deutschland abbildet.

Und die sorgt für große Verwirrung: „An welcher Autobahn ist das Zeichen vom Märchenwald zu sehen?“ Die Optionen sind A94, A90, A95 und A91. „Was ist ein A 95“, fragt sich nicht nur Sophie, als sie die richtige Antwort ankreuzt.

Um Sophies Frage nachzugehen, bleibt keine Zeit – gemeinsam mit ihrer Freundin Ida hastet sie weiter, und die zwei finden sich schließlich unter einer lachenden, aber doch unheimlich aussehenden Hexe wieder, die sie für ihr Quiz brauchen. „Märchen sind immer so gruselig“, flüstert Ida ihrer Freundin zu.

Märchenquiz im Freizeitpark: 34 Kinder jagen von Station zu Station

Insgesamt 34 Kinder jagen im Märchenwald von Station zu Station – aufgeteilt in kleinen Gruppen. Aber weil die Fragen für alle gleich sind, treffen sie sich immer wieder. 16 junge Rätsler stehen beispielsweise an Aschenputtels Kutsche zusammen. Sie halten ihre weißen Zettel mit den Fragen fest gegen die Scheibe und kreuzen schnell die Antwort an. Mit ihren bunten Schuhen schleudern sie Kies in die Luft, so schnell laufen sie auf den schattigen Wegen.

„Was geschieht, wenn du unter dem Balkon von Frau Holle stehst“, liest Martin seinen Gruppenmitgliedern außer Atem vor. Yasmin testet es selbst: Sie stellt sich unter Frau Holles Balkon und lässt sich von dem Kunstschnee im Gesicht kitzeln.

„Schnell weiter“, ruft Martin seiner Freundin zu, als alle in seiner Gruppe die Antwort richtig angekreuzt haben. Wenige Meter weiter fragt Savanna ihre beiden Freundinnen Anna und Laura: „Welche Nuss hält das große Eichhörnchen?“ Gemeinsam beschließen die drei, dass nur „Walnuss“ die richtige Antwort sein kann.

Singend hüpft Bruno Richtung Brotzeitstadl. „Wir sind fertig“, trällert er. Dort überreichen er und sein Freund das ausgefüllte Quiz den Betreuerinnen. Als Belohnung sollen nachher noch Gummibärchen verteilt werden. Bevor die Kinder bei der Auflösung ihren Preis verdienen, haben sie allerdings noch etwas Zeit, den Märchenwald zu erkunden – nun in gemächlicherem Tempo als zuvor. Von Lena Imhoff

