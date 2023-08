Ausbruchssichere Zellen, aber keine Computerspiele: Ferienpasskinder besuchen Polizeiinspektion

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Versuch mit einem Ei: Die Polizistinnen Emma Grimm (re.) und Kathrin Schmidt erklärten den Ferienpasskindern, wie wichtig ein Helm beim Fahrradfahren ist. © Hermsdorf-Hiss

45 Ferienpasskinder besuchten kürzlich die Polizeiinspektion Wolfratshausen. Polizeihauptmeisterin Kathrin Schmidt und Kollegin Emma Grimm beantworteten viele Fragen ihrer jungen Gäste.

Wolfratshausen – Die Vorfreude ist bei den 15 Kinder spürbar. Heute dürfen sie im Rahmen der Ferienpassaktion die Polizeiinspektion besuchen. Angemeldet haben sich 45 Interessierte, die den Tag über verteilt in drei Gruppen die Einrichtung besuchen.

Ferienpass: Kinder dürfen Polizeiinspektion Wolfratshausen besuchen

Aufgeregt wandern die Blicke zum großen Tor gleich neben der Wache. „Wann ist es denn so weit?“ ist die am häufigsten gestellte Frage. Benedikt (7) ist gespannt auf die Einsatzfahrzeuge. „Die haben da ja so Computer drin“, sagt er. „Aber ich glaube, ohne Computerspiele.“ Endlich öffnet sich das Tor.

Polizeihauptmeisterin Kathrin Schmidt und ihre Kollegin, Polizeiobermeisterin Emma Grimm, nehmen die Kinder in Empfang – und sehen sich sofort mit jeder Menge Fragen konfrontiert. Was bedeuten die Sterne auf den Schulterklappen? Was hat ein Polizist im Einsatz dabei? Was ist, wenn der Schlüssel für die Handschellen weg ist? Die beiden Polizistinnen bleiben keine Antwort schuldig.

Dann wird es modisch. Grimm und Schmidt, selbst zu Anschauungszwecken unterschiedlich gekleidet, erklären die Uniformmodelle, lassen die Kinder in die Hemden, die Warnschutzjacke und Westen schlüpfen. Und natürlich darf auch ein bisschen Pädagogik nicht fehlen. „Warum“, fragt Schmidt in die Runde, „ist es wichtig, einen Helm beim Fahrradfahren zu tragen?“ „Weil der Kopf wichtig ist“, kommt es umgehend zurück.

Ferienpass in Wolfratshausen: Kinder wollen auch die Zellen sehen

„Genau“, loben die Polizistinnen und zeigen, was passiert, wenn ein Ei ungeschützt auf den Boden fällt. „Bäh!“, kommentieren alle, als sich Eiweiß und Dotter über den Boden verteilen. Dann folgt der Versuch mit einem Ei mit Helm. Grimm hebt das unversehrte Versuchsobjekt hoch. „Seht ihr, durch den Schutz ist es ganz geblieben.“

Dann geht es im Gänsemarsch durch Inspektion. „Wollt ihr die Zellen sehen?“ fragt Schmidt. Ja, natürlich. „Wir wollen aber auch eingesperrt werden!“ Die Kinder verteilen sich auf die beiden Zellen. „Komisches Gefühl“, so die einhellige Meinung. „Aber die Matratze ist okay.“ Schmidt muss ein Lachen unterdrücken. „Soll ich die Zellentüre ganz zu machen? Seid ihr damit einverstanden?“ Wieder ist ein johlendes „Ja“. Schmidt schließt die Tür. Sofort wird getestet, ob die Zelle wirklich ausbruchssicher ist. Jedes Rütteln ist ergebnislos – sie ist es.

Zum Abschluss wartet auf die Gäste neben einer Kinder- Warnweste und einem Bastelbogen für eine Polizeimütze eine Überraschung: Polizeihauptkommissar Armin Keßelmann und Grimm nehmen den Kindern für eigene „Kinderpolizeiausweise“ die Fingerabdrücke. „Jetzt müsst ihr nur noch zu Hause ein Bild einkleben“, sagt Grimm. „Was meint ihr wohl, was die anderen Kinder dazu sagen?“

„Das war absolut cool“, so die einhellige Meinung der Kinder zum Vormittag bei „ihrer“ Polizei. „Und wenn ihr mal Hilfe braucht“, sagt Schmidt zum Abschied, „Ihr könnt jederzeit zu uns kommen. Wir sind immer für euch da.“ sh

