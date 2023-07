„Festival der schönen Dinge“ in Wolfratshausen: 14 Künstler und Kunsthandwerker kommen

Grüne Mädchen und Kieselsteine aus Filz: Die Schöpferinnen dieser Kunstwerke stellen auch auf dem Festival der schönen Dinge aus. © privat

Im Garten der Stadtbücherei Wolfratshausen findet am Wochenende das „Festival der schönen Dinge“ statt.

Wolfratshausen – Im vergangenen Jahr fand erstmals das „Festival der schönen Dinge“ im Hollerhaus in Irschenhausen statt. Es war ein Sommerwochenende in wunderschöner Atmosphäre mit netten Menschen. Das möchten die Initiatorinnen Andrea Poloczek und Andrea Weber heuer wiederholen. Schmuck, Malerei, Mode und Design präsentieren 14 Künstler und Kunsthandwerker an diesem Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr – dieses Mal im Garten der Stadtbücherei Wolfratshausen.

„Festival der schönen Dinge“ in Wolfratshausen: Kunsthandwerker präsentieren ihre Unikate

Schöne Dinge bereichern das Leben, ganz besonders, wenn sie individuell und außergewöhnlich sind und von Hand gemacht. Am Wochenende präsentieren regionale Künstler ihre Arbeiten an bunten Ständen. Die Wolfratshauser Kräuterpädagoginnen werden die Besucher mit kühlen Drinks verwöhnen. Wer beispielsweise noch nie Veilchensirup probiert hat, kann dies tun. Italienische und internationale Köstlichkeiten bietet der Soulfoodtruck an. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ein Straßenmusiker.

Die Waldramerinnen Poloczek und Weber haben einen erlesenen Kreis von Künstlern und Kunsthandwerkern eingeladen. Poloczek selbst näht Taschen und Mode-Accessoires in schlicht-schönem Design aus eigenen Entwürfen. Weber zeigt ihre „Strichgesellen“, filigrane Aquarelle und farbige Tuschebilder, in denen immer neue Wesen zu entdecken sind. Die Stadtbücherei stellt den Garten zur Verfügung. Zehn Prozent der Einnahmen gehen als Spende an den Verein „Frauen helfen Frauen“ in Wolfratshausen.

Es gibt noch mehr zu sehen. Marie Poloczek zeigt faire Mode und Accessoires aus eigener Produktion. Edith Jordan präsentiert Gemälde in Acryl, Öl und Aquarell, sowie handgefertigte Drucke. Claudia Hafner und Uli Glabach arbeiten mit Holz und Ton: Die Werkstücke des Ehepaars vereint die Freude an der Farbe sowie die reduzierte Form. Es entstehen Gebrauchsgegenstände, die funktional und haptisch ansprechend sind.

Die Königsdorferin Mäggi Jäger stellt handgenähte Produkte her. Andreas Kauer und Danny Schreder führen eine kleine Kunstmanufaktur in Wolfratshausen und präsentieren außergewöhnliche Holz- und Bildkunst sowie Holzschmuck und Handschmeichler. Marita Klünsch ist eine leidenschaftliche Hobbyschneiderin. Sie hat sich spezialisiert auf handgefertigte Schals, Ponchos und Kleidung aus natürlichen Materialien wie Walk, Wolle, und Musselin.

„Festival der schönen Dinge“ in Wolfratshausen: Königsdorferin verkauft handgenähte Produkte

Heike Schneider bietet unter anderem Isarkiesel-Meditationskissen, die Isarsteinen zum Verwechseln ähnlich sehen, bis man sie „besitzt“. Dann sind sie bedeutend weicher und bequemer als die Originale. Ebenfalls im Repertoire: hauchzarte Windlichter mit eingefilzten Sommergräsern. Kleidung, Feng-Shui-Sonnenfänger und andere Dinge.

Katrin Seemanns Schmuck-Label heißt geknüpft und gefädelt. Ihr „Schmuck soll der perfekte Begleiter für den Alltag und die besonderen Anlässe“ der Kundinnen sein. Der Fokus liegt auf Design, das nicht nur innovativ, sondern auch angenehm zu tragen und kombinierbar ist.

Ariane Vollmars Herzensangelegenheit ist es, die Menschen mit zauberhaften Lichtstimmungen zu begeistern. Ihre Leuchtkugeln, aus verschiedenen Materialien geflochten, sind zeitlos schön. Die Künstlerin Katharina Vollendorf hat sich mit ihren Pferdebilder auf Messen in Deutschland, Österreich und Luxemburg einen Namen gemacht. Seit 2015 sind auch Skulpturen in Papier, Stein und Bronze zum Thema Mensch in unserer modernen Gesellschaft entstanden, die in Galerien und Museen gezeigt werden. red

