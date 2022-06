Fettexplosion mitten auf dem Hatzplatz - Feuerwehr sucht Nachwuchs

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Spektakulär: Ein Höhepunkt des Feuerwehr-Aktionstags war wie immer die Demonstration einer Fettexplosion. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Tag der offenen Tür der Feuerwehr Wolfratshausen lockte am Wochenende zahlreiche Besucher an. Die Ehrenamtlichen suchen dringend Mitstreiter.

Wolfratshausen – Sprungretter, Fahrzeugschau und viele begeisterte Besucher: Bei strahlendem Sonnenschein folgten viele Besucher der Einladung der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen zum Tag der offenen Tür. Einer der Höhepunkte war wie immer die Demonstration einer Fettexplosion.

„Wer weiß, wie man einen Fettbrand löscht?“, fragt Zweiter Kommandant Christian Schmidt, der die Vorführung moderiert, in die Runde. Schnell kommt die richtige Antwort: „Mit dem Topfdeckel ersticken.“ Schmidt nickt – und lässt seine Kameraden umgehend demonstrieren, was passiert, wenn man versucht, brennendes Fett in einer Pfanne oder Fritteuse mit Wasser zu löschen. „Ein Liter Wasser ergibt 1700 Liter Wasserdampf.“ Das Wasser sinkt zu Boden und verdampft aufgrund der großen Hitze des Fetts, sodass das brennende Öl aus dem Behälter geschleudert wird. Bei dem Versuch seitens der Feuerwehr werden gerade einmal 100 Milliliter Wasser verwendet – mit durchschlagendem Effekt: Die Stichflamme schießt haushoch in den Himmel. „Jetzt stellen Sie sich vor“, so Schmidt, „was im Ernstfall mit Ihrer Küche passiert wäre.“

Feuerwehr in Wolfratshausen wirbt ums Ehrenamt - Immerhin drei neue Anwärter

Erster Kommandant Andreas Bauer zeigt sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung und lässt seinen Blick über den Hof schweifen. Kinder klettern in das Boot und die Fahrzeuge, versuchen sich an der Spritzwand. Die Erwachsenen lassen sich die neuesten Fahrzeuge zeigen, informieren sich beim ADAC über die Sicherheit von Kindersitzen und lassen sich den ein oder anderen Kuchen schmecken. Bauer glaubt, „dass für jeden etwas dabei ist“.

Wegen des G7-Gipfels in Elmau konnte die Polizei Wolfratshausen nicht mit einer Station aufwarten. „Dennoch sind sie kurz vorbeigekommen, um uns ein gutes Gelingen zu wünschen“, freut sich Bauer. Dass sich der Wunsch erfüllt hat, bestätigt Simone Maier mit ihrer Familie. „Wir sind Wolfratshauser und waren schon öfters beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr“, erzählt sie. „Den Kindern macht es riesigen Spaß. Da stellt sich gar nicht die Frage, was hier der absolute Hit ist.“ Dem widerspricht Tochter Josefine (6): „Das Fahren mit den großen Feuerwehrautos – das ist einfach cool.“

Mitmachen bei der Feuerwehr: „Mail oder Anruf reicht“

Das Mitfahren könnte für drei Anwärter Usus werden. Am Tag der offenen Tür warb die Wehr fürs Ehrenamt. „Einer von ihnen hat bereits den Antrag unterschrieben“, vermeldete Bauer am Ende des Tages. Nichtsdestotrotz stehe die Tür für Interessenten weiter offen. „Schließlich“, bringt der Feuerwehr-Chef Verständnis auf, „hatte nicht jeder am Samstag Zeit, zu uns zu kommen. Also: Mail oder Anruf reicht.“

Kontakt

E-Mail: info@ffwor.de

Telefon: 0 81 71/1 83 94