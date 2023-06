Großalarm in der Nacht: Brand in Wolfratshauser Wohnhaus - Ursache unklar

Von: Dominik Stallein

Die Feuerwehr rückte in der Nacht auf Montag aus. In einem Wohnhaus brannte es. © ike

Mitten in der Nacht auf Montag, gegen 2.30 Uhr,schlug ein Brandmelder in einem Wohnhaus an. Aus dem Keller quoll Rauch. Die Bewohner retteten sich, bevor die Feuerwehr eintraf.

Wolfratshausen - Es war ein unsanftes Erwachen: In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags die Bewohner eines Hauses in der Gebsattelstraße in Wolfratshausen vom Brandmelder geweckt. Das war gegen 2.30 Uhr. Die drei Bewohner des Hauses im Alter von 58, 55 und 25 Jahren bemerkten eine starke Rauchentwicklung.

Der Rauch quoll aus dem Keller des Hauses empor. Glücklicherweise konnten sich alle drei Wolfratshauser aus dem Gebäude retten, bevor etwas passierte, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Die Feuerwehr Wolfratshausen rückte mit 21 Einsatzkräften zum Wohnhaus aus. Auch zwei Krankenwagen, ein Notarzt und ein Einsatzleiter des Rettungsdiensts waren vor Ort.

Durch den Brand wurde die Wasserleitung des Hauses beschädigt und setzte den Keller unter Wasser, schreibt die Polizei. Am Haus entstand ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

