Zwei Verletzte bei Feuer: Mitten in der Nacht brennt ein Autohaus - Einsatz kann noch Stunden dauern

Von: Dominik Stallein

Teilen

Ein Autohaus in Wolfratshausen stand in Brand. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Autohaus in Wolfratshausen steht am frühen Mittwochmorgen in Flammen. Die Löscharbeiten dauern schon fünf Stunden. Die Feuerwehr rät Anwohnern: Fenster zu.

Wolfratshausen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gingen die Sirenen: Vollalarm um 2.30 Uhr - wegen einer Rauchentwicklung an der Geltinger Straße. Das dortige Volvo-Autohaus stand in Flammen.

Update, 8.52 Uhr: Auf dem Grundstück des Autohauses, das in der Nacht brannte, kommt schweres Gerät zum Einsatz. Ein Abrissbagger trägt Teile des Dachs vom Volvo-Autohaus ab. Darunter könnten wohl noch Glutnester schlummern, die die Feuerwehr in den Griff bekommen muss. Einige Autos auf dem Hof wurden weggefahren, um Platz zu schaffen.

Autohaus in Vollbrand - Bürgermeister spricht von schwierigem Feuerwehreinsatz im Wohngebiet

Update, Mittwoch, 8.45 Uhr: Bürgermeister Klaus Heilinglechner ist zur Lagebesprechung vor Ort. Er lobt die Feuerwehren, die „erneut ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt haben“. Heilinglechner - er war selbst jahrzehntelang aktiver Feuerwehrmann - weiß, dass der Brandort besondere Risiken birgt. Zum einen, weil es sich um ein Autohaus handelt „mit Lacken, Reifen und Acetylen-Flaschen“. Außerdem grenzt das Autohaus direkt an mehrere Wohngebäude. Heilinglechner dankt den vielen Einsatzkräften für die stundenlangen Löscharbeiten. Er geht davon aus, dass die Nacharbeiten noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen werden.

Nach Brand eines Autohauses: Verkehr über B11 fließt wieder - auf dem Grundstück laufen noch Arbeiten

Update, Mittwoch, 8.30 Uhr: Die B11 ist wieder für den Verkehr freigegeben, die Geltinger Straße bleibt weiter für die Autofahrer gesperrt.

Vollbrand eines Autohauses in Wolfratshausen - Feuerwehr rät Anwohnern: Fenster zu

Update, Mittwoch, 7.45 Uhr: Die Feuerwehr zieht ein erstes Fazit am Mittwochmorgen. „Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Das Autohaus und dazugehörige Gebäudeteile sind im Vollbrand gewesen“, berichtet der Sprecher der Landkreisfeuerwehren, Stefan Kießkalt. „Im Gebäude befanden sich zum Brandzeitpunkt mehrere Fahrzeuge“, auch ein Reifenlager wurde durch den Brand zerstört.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde eine Person leicht verletzt und vom BRK in die Klinik transportiert. Außerdem sei bei den Arbeiten ein Feuerwehrmann verletzt worden - „er wurde vor Ort behandelt“.

Den Anwohnern rät die Feuerwehr, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Feuer im Autohaus Wolfratshausen: „Nachlöscharbeiten werden noch Zeit in Anspruch nehmen“

„Derzeit konnte durch einen massiven Löscheinsatz das Feuer unter Kontrolle gebracht werden“, so Kießkalt. Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Etliche Atemschutztrupps sind und waren im Einsatz. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Feuer in Wolfratshausen: Mitten in der Nacht brennt ein Autohaus

Erstmeldung, Mittwoch: 7.30 Uhr: Die Löscharbeiten ziehen sich noch immer (Stand: 7.30 Uhr), die Königsdorfer Straße, B11, ist für den Verkehr gesperrt. Noch liegen unserer Zeitung keine Informationen der Polizei vor.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

An den Löschmaßnahmen waren insgesamt fünf Feuerwehren beteiligt: Die Ehrenamtlichen aus Weidach, Wolfratshausen, Gelting, Egling und Geretsried wurden alarmiert. Der Rettungsdienst des BRK und die Polizei waren ebenfalls im Einsatz.

(dieser Text wird laufend aktualisiert)