„Warten 30 Minuten bis andere Rettungskräfte kommen“: Feuerwehr sieht besorgniserregende Entwicklung

Von: Peter Herrmann

Abschied: (v. re.) Kommandant Markus Fleischmann und 1. Vorsitzender Michael Förg verabschiedeten Peter Förg und Peter Fischhaber aus dem aktiven Dienst. © Peter Herrmann

Die Feuerwehr Egling musste im Jahr 2022 über 200 Mal ausrücken - und bei einigen Einsätzen lange warten, bis andere Rettungskräfte die Verletzten versorgten.

Egling – Im Jahr 2024 feiert die Freiwillige Feuerwehr Egling ihr 150-jähriges Bestehen. Welchen vielfältigen Herausforderungen sich die 163 Mitglieder bereits jetzt zu stellen haben, verriet Kommandant Markus Fleischmann am Samstagabend in der Jahresversammlung.

208 Mal mussten die Einsatzkräfte 2022 ausrücken – das bedeutet eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. In Erinnerung blieb Fleischmann der schwere Verkehrsunfall am 12. Juni an der Neufahrner Kreuzung auf der Staatsstraße 2070. Dabei erlag ein Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw seinen schweren Verletzungen.

Bei anderen Unfällen gelang es der Feuerwehr, zahlreiche Personen zu retten. Fleischmann prangerte dennoch eine durchaus besorgniserregende Entwicklung an. „Wir warten nach unserem Eintreffen manchmal fast 30 Minuten, bis andere Rettungskräfte den Unfallort erreichen.“ Grund sei der massive Personalnotstand bei Sanitätern. Die Zahl der First-Responder-Einsätze der Feuerwehr stieg von 161 auf 181 pro Jahr.

Feuerwehr hatte über 200 Einsätze: Unfall mit Todesfolge blieb in Erinnerung

Insgesamt verzeichnete Fleischmann 2613 geleistete Stunden. Dazu gehören Übungen, Lehrgänge und Arbeitsdienste wie die Schlauchpflege. Manchmal ging es auch darum, eingeklemmte Personen aus Fahrzeugen zu befreien, Festzüge abzusichern oder ein ins Wasser gefallenes Reh vor dem Ertrinken zu retten.

Um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr auf einem hohen Niveau zu halten, will man in diesem Jahr neue Schutzkleidung und einen Wasserversorger anschaffen. Zudem bat der Vorstand den Gemeinderat jüngst um den Kauf eines neuen Tanklöschfahrzeugs (TLF). Aufgrund der langen Lieferzeit muss sich die Feuerwehr hier zwar etwas gedulden. Bürgermeister Hubert Oberhauser signalisierte als oberster Dienstherr jedoch schon mal seinen Rückhalt für die wahrscheinlich rund 600 000 Euro teure Anschaffung. „Wir bewegen viel im Feuerwehrbereich“, versicherte Oberhauser. Rechne man die aktiven Einsatzkräfte in den verschiedenen Gemeindeteilen zusammen, ergebe sich eine Gesamtzahl von 332 aktiven Kameraden. „Das sind dennoch rund 50 weniger als vor zehn Jahren“, stellte Oberhauser fest.

Eglinger Feuerwehr benötigt neues Fahrzeug - und finanzielle Unterstützung

Der in Egling wohnende Kreisbrandrat Erich Zengerle ermunterte Rathauschef Oberhauser dazu, die finanzielle Unterstützung der Gemeinde aufrechtzuerhalten. „Ohne ordentliches und modernes Material können schwere Einsätze nicht bewältigt werden“, gab er zu bedenken.

Auszeichnung: Bürgermeister Hubert Oberhauser (li.), 1. Vorsitzender Michael Förg (2. v. li.) und 2. Vorsitzender Roman Förg (re.) gratulierten den geehrten Mitgliedern (v. li.) Johann Hörburger, Alexander Kühnl, Andreas Hamberger und Josef Neumeier. © Feuerwehr

Am Ende der Versammlung stimmten die anwesenden Mitglieder für eine Verdopplung des bisherigen Jahresbeitrags von 6 auf 12 Euro. Vereinsvorsitzender Michael Förg und Kommandant Markus Fleischmann verabschiedeten zudem Peter Fischhaber und Peter Förg aus dem aktiven Dienst. Über Ehrungen freuten sich Josef Neumeier, Andreas Hamberger, Alexander Kühnl und Johann Hörburger, die sich seit jeweils 40 Jahren für und in der Freiwilligen Feuerwehr engagieren.

