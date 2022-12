Mutter kocht für ihre Kinder mit der Mikrowelle - Finanzielle Sorgen rauben ihr den Schlaf

Von: Doris Schmid

Mikrowelle als Herdersatz: Der alleinerziehenden Laura P. fehlt das Geld, um defekte Elektrogeräte ersetzen zu können. © Franziska Gabbert/dpa

Sie geht die ganze Woche arbeiten. Trotzdem kann eine Mutter die Herdreparatur nicht bezahlen. Sie kocht für ihre zwei Kinder mit der Mikrowelle.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sie geht die ganze Woche arbeiten. Trotzdem kann Laura P. (Name von der Redaktion geändert) nicht mit ihren beiden Kindern einfach in ein Geschäft gehen, und ihnen die Winterjacke kaufen, die ihnen gefällt. Dafür reicht das Geld hinten und vorne nicht. „Ich muss das nehmen, was es Second Hand gibt“, sagt die Alleinerziehende traurig. Dazu kommt, dass in diesem Jahr das Auto, der Herd und der Kühlschrank kaputt gegangen sind. Laura P. ist verzweifelt.

Trennung als das zweite Kind vier Wochen alt ist

Ihr Ehemann verließ sie, als das zweite Kind vier Wochen alt war. „Er begann mit seiner Sekretärin ein neues Leben“, erzählt sie. Neun Monate später bekam er mit ihr ein weiteres Kind. „Als die Scheidung kam und er nicht mehr zahlen konnte, kamen die Gläubiger zu mir, und ich musste die Schulden begleichen“, sagt die zweifache Mutter. Das Ende vom Lied war eine Privatinsolvenz. „Wir waren verheiratet, hatten ein gemeinsames Konto“, erklärt sie. „Ich habe mit unterschrieben, wenn er sich etwas kaufen wollte.“ Computer, Tablets, Handy: Es musste immer das Neueste und Beste sein.

Laura P. hat seit der Scheidung nur den allernötigsten Kontakt zu ihrem Ex-Mann, die Kinder auch nur sporadisch. „Er bezahlt keinen Unterhalt und meldet sich auch kaum.“ Wenigstens bekommt die alleinerziehende Mutter vom Amt einen Unterhaltsvorschuss. Nicht nur finanziell trägt die Frau alle Lasten. Sie hat keine eigene Familie mehr im Hintergrund. „Ich habe Freunde, die mir moralisch beistehen, wenn es mir nicht gut geht und auch mal die Kinder nehmen über das Wochenende und mit ihnen etwas unternehmen“, sagt Laura P. „Aber im Grunde stehe ich alleine da. Und wenn die Schule anruft, muss ich natürlich nach Hause und kann nicht arbeiten.“ Das kleine Gehalt und die hohen Mietkosten lassen der Mutter kaum Spielraum, um etwas ansparen zu können.

Unsere Aktion Leser helfen helfen unterstützt Menschen im Landkreis, die in Not geraten sind. © tk

Im Sommer hatte Laura P. einen Unfall mit ihrem Auto – eine Katastrophe für die kleine Familie. Denn die Frau ist auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen, um zur Arbeit zu kommen. Die Versicherung sprang zwar ein, aber sie erstattete nur den Restwert des Fahrzeugs – zu wenig, um sich von dem Geld ein neues Auto kaufen zu können. „Ich musste Schulden machen“, sagt Laura P. Anschließend fielen auch noch der Herd und der Kühlschrank aus. Die Alleinerziehende: „Nachdem ich bereits mit dem Auto Schulden machen musste, konnten wir keine neuen Geräte anschaffen.“ Seither kocht die Mutter in der Mikrowelle.

Beide Kinder kommen mit Einschränkungen zur Welt

Trotz dieser vielen Rückschläge bleibt Laura P. optimistisch. „Die Tatsache, dass wir gesund sind, macht das Leben lebenswert“, betont sie. Selbstverständlich ist das nicht: Beide Kinder kamen mit Einschränkungen zur Welt. Die Tochter musste nach der Geburt mehrfach wiederbelebt werden. Bei der Geburt des Sohnes „war nicht klar, ob wir beide überleben werden“.

Ihre finanziellen Sorgen lassen sie nachts schlecht schlafen. „Aber meinen Kindern zuliebe denke ich positiv“, sagt sie. „Ich möchte auch nicht, dass sie meine Sorgen zu sehr mitbekommen. Denn dazu bin ich doch da, um solche Probleme wegzuschieben.“

Spendenkonto für „Leser helfen helfen“ Raiffeisenbank im Oberland

DE29 7016 9598 0000 1010 10 Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

DE34 7005 4306 0054 0054 00