Firmengründer, Verdienstkreuzträger, Stoiber-Duzfreund: Dieser Wolfratshauser feiert 80. Geburtstag

Von: Carl-Christian Eick

Der Wolfratshauser Johannes Schneider feiert an diesem Dienstag seinen 80. Geburtstag. © Privat

Er ist unter anderem Ehrenmitglied der Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen und Träger des Bundesverdienstkreuzes: Johannes Schneider feiert an diesem Dienstag seinen 80. Geburtstag.

Wolfratshausen – Wer den beruflichen Werdegang und die vielen Meriten, die sich der Jubilar durch ehrenamtliches Engagement verdiente, ohne Auslassungen aufzählen will, der braucht einen sehr langen Atem. Die ganz kurze Kurzversion: Seniorchef des Immobilienbüros Schneider & Prell, von 1978 bis 1984 Zweiter Bürgermeister von Wolfratshausen, Mitbegründer der Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen (UWW), Träger des Bundesverdienstkreuzes – und nicht zu vergessen Fan des FC Bayern München: Johannes „Hannes“ Schneider feiert an diesem Dienstag seinen 80. Geburtstag.

Geboren am 28. Februar 1943 in Reichenberg im Sudetenland kam Schneider als Bub in die Loisachstadt. Er besuchte das Ickinger Gymnasium, machte eine Ausbildung im Gerbereibetrieb des Vaters – und mit dem Gesellenbrief im Gepäck studierte er an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Als Diplom-Kaufmann war er in der Folge in Bayern und ganz Deutschland tätig.

1982 gründete er mit Peter Boothe ein Immobilienbüro in Wolfratshausen. Nach Boothes Ausscheiden 1999 führte Schneider das Büro mit Florian Prell erfolgreich weiter, mittlerweile bringt der Seniorchef sein Wissen und seine Erfahrung als Aufsichtsrat der Schneider & Prell Immobilientreuhand AG ein.

Von 1978 bis 1984 Vize-Bürgermeister der Flößerstadt

Schneider liegt seine Heimatstadt am Herzen. Anfang der 1970er-Jahre trat er der örtlichen CSU bei, wurde nur wenig später ihr Vorsitzender, war viele Jahre Sprecher der CSU-Stadtratsfraktion, von 1978 bis 1990 Mitglied des Kreistags und von 1978 bis 1984 Vize-Bürgermeister der Flößerstadt.

Schneider ist ein Mann klarer Worte. Nach dem Desaster, das die Wolfratshauser Christsozialen bei der Kommunalwahl 2002 erleben mussten – ihr Bürgermeisterkandidat war Dr. Manfred Fleischer – analysierte Schneider nüchtern: Als Spitzenkandidat trage Fleischer mindestens einen Teil der Verantwortung für die Niederlage. Das nahm ihm der Angesprochene nachhaltig krumm (Fleischer revanchierte sich später unter anderem mit dem Hinweis, dass Schneider „nur mit heißer Luft“ durch Wolfratshausen laufe) – und auch Schneiders Duz-Freund, Bayerns Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber, zitierte den Kritiker zu einem Vier-Augen-Gespräch zu sich.

Ehrenmitglied des Bundesverbands des Immobilienverbandes Deutschland (IVD)

Der renommierte Immobilienexperte – Schneider war unter anderem Landesvorsitzender des Rings Deutscher Makler (RDM) Bayern sowie Mitglied des RDM-Bundesvorstands – zählte 2005 zu den Initiatoren des Vereins Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW). Bis auf den Tag kämpft der Mitbegründer des Vereins „S7-Verlängerung jetzt“ vor und hinter den Kulissen für den Gleisbau von Wolfratshausen nach Geretsried. Die UWW dankte ihm für sein ehrenamtliches Engagement mit der Ehrenmitgliedschaft, dasselbe tat der Bundesverband des Immobilienverbandes Deutschland (IVD).

Gefeiert wird im Restaurant „Italy da Umile“ in Geretsried

Entspannung, das heißt für Johannes Schneider unter anderem Reisen mit seiner Ehefrau Angelika, Skifahren und ab und an ein Glas italienischen Weißwein genießen. „Daneben hat er viel Spaß mit seinen vier Enkeln Leon, Sebastian, Moritz und Florian“, berichten die Söhne des Geburtstagskinds, Stefan und Peter Schneider. Gefeiert wird der Runde an diesem Abend beim „Italy da Umile“ in Geretsried. (cce)

