Fit für den Zirkus: Neues Angebot für junge Wolfratshauser macht Kinder zu Artisten

Von: Peter Herrmann

Haben Spaß am Jonglieren und artistischen Übungen: (v. li.) Jugendhaus-Leiter Max Aichbichler, KJFV-Geschäftsführer Fritz Meixner, TSV-Turnabteilungsleiter Walter Halamek und Solomon Solgit. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Kinder- und Jugendförderverein startet mit dem TSV Wolfratshausen eine spannende Aktion: Kinder und Jugendliche von acht bis 16 lernen Zirkuskünste.

Wolfratshausen – Mit Bällen jonglieren, sich artistisch bewegen oder Diabolo spielen – das und noch vieles mehr können Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren ab dem 16. März jeden Mittwoch zwischen 16.15 und 17.45 Uhr in einem Übungsraum der HEP-Schule an der Bahnhofstraße 14. „Abgesehen von der Mitgliedschaft beim TSV Wolfratshausen gibt es keine besonderen Voraussetzungen, die Kinder mitbringen müssen“, erklärt Walter Halamek.

Der Turnabteilungsleiter erinnert in einem Pressegespräch im Jugendhaus La Vida daran, dass der Sportverein vor einigen Jahren seine Artistengruppe aufgrund Trainermangels auflösen musste. Nun haben sich der Äthiopier Solomon Solgit und zwei Helfer des Kinder- und Jugendfördervereins (KJFV) bereit erklärt, diese Aufgabe einmal wöchentlich zu übernehmen. „Wir denken, dass Kinder dieses Angebot brauchen“, sagte KJFV-Geschäftsführer Fritz Meixner.

Bisher kooperierte der Verein lediglich in den Ferien mit der Zirkusschule Windspiel. Die Nachfrage war so groß, dass nun mit der „Zirkuswelt“ auch in der Schulzeit eine Alternative gefunden wurde. „Ich habe mein Können bereits an über 2500 Kinder weitergegeben: Solche Projekte sind sehr wichtig“, berichtete Solgit. Der in Bad Tölz lebende Artist arbeitete früher unter anderem mit dem Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) in Geretsried zusammen und trat bereits für den weltberühmten „Cirque du Soleil“ auf.

Angebot für Kinder und Jugendliche: Zirkuskünste in Wolfratshausen lernen

Meixner und Halamek sehen das neue Angebot als Bereicherung des Freizeitangebots. „Nach über zwei Jahren Corona brauchen die Kinder wieder etwas, um rauszukommen“, so Halamek. Solomon Solgit hat schon mal eine große Zirkuskiste zusammengepackt. „Die Teilnehmer können alles ausprobieren, es gibt keinen Leistungsdruck.“ Um das Angebot bekannt zu machen, hat Jugendhaus-Leiter Max Aichbichler in den sozialen Netzwerken bereits fleißig die Werbetrommel gerührt. Anmeldungen nimmt er unter der E-Mail-Adresse jugendhaus@jugend-wolfratshausen.de entgegen.