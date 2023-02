Flößerstadt in Faschingslaune: Das erwartet die Narren am Wochenende in Wolfratshausen

Der Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schulter: Bei „WORnarrisch“ treffen sich Faschingsfans in der Wolfratshauser Altstadt. Unser Bild zeigt eine Polonäse aus dem Jahr 2020. © Hans Lippert/Archiv

Die nächsten Tagen sind die Narren außer Rand und Band. Auch in Wolfratshausen ist am Wochenende einiges geboten.

Wolfratshausen – Für einige Tage wird die Loisachstadt zur Hochburg der Narren: Drei Großveranstaltungen locken verkleidete Partygäste aller Generationen.

Am Samstag, 18. Februar, geht das bunte Treiben mit einem Kinderfasching in der Loisachhalle los. Von 14 bis 17 Uhr werden dort Musik, Spiele und Einlagen der Narreninsel geboten. Auch Clown Paul Pingu ist dabei, um für gute Laune bei den Gästen zu sorgen. Tickets für Kinder gibt es für drei Euro, Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt. Erhältlich sind die Karten in der Tourist-Info am Untermarkt 10 oder an der Tageskasse.

Am Sonntag, 19. Februar, folgt die große Faschingsfeier „WORnarrisch“ auf dem Marienplatz. In der Vergangenheit lockte die Freiluft-Sause Hunderte Karnevalisten an. Um 13 Uhr geht’s los mit Musik vom Bayern Hans. Danach ziehen die Geretsrieder Urzeln, die Narreninsel und weitere Garden aus der Region in die Altstadt ein. Der Eintritt für die Open-Air-Veranstaltung ist frei. Das Spektakel endet gegen 18 Uhr.

In der Loisachhalle feiert am Montag, 20. Februar, die Kolpingfamilie ihren traditionellen Rosenmontagsball. Musik, Garden-Auftritte und gute Laune verspricht der Veranstalter. Die Flexibells spielen im Saal und sorgen für ausgelassene Stimmung. Ein DJ heizt im Foyer ein. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es für 14 Euro im Vorverkauf an folgenden Stellen: Conny Broenner, Uhren Thanner, dem Ohnverpackt-Laden sowie in der Tourist-Info. Restkarten werden für 15 Euro an der Abendkasse verkauft. (Nico Alischer)

