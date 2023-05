Internationaler Flößertag in der Loisachstadt: Eine Kombination aus Weltoffenheit und Brauchtum

Von: Peter Herrmann

Teilen

Feierlicher Festzug: Nach der Messe in St. Andreas zogen Gastgeber und Gäste durch die Stadt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

230 Gäste aus neun Ländern genossen bayerische Flößer-Tradition. Feiern konnten sie diese beim Festabend in der Loisachhalle.

Wolfratshausen – Fast vier Tage verbrachten internationalen Flößer-Delegationen aus ganz Europa in Wolfratshausen. Zu den emotionalen Höhepunkten gehörte am Freitag ein bayerischer Festabend in der Loisachhalle, zu dem neben Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Landrat Josef Niedermaier auch der Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber sowie der Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner mit seinen Amtskollegen Michael Müller aus Geretsried und Moritz Sappl aus Eurasburg gekommen waren.

Moderator Ludwig Gollwitzer strafte zunächst die Internet-Enzyklopädie Wikipedia lügen. „Dort heißt es, der Flößer sei ein in Europa ausgestorbener Beruf“, rief er in die Menge. Daraufhin schallten ihm laute Protestrufe in verschiedenen Sprachen entgegen. Gollwitzers Schlussfolgerung: „Die Flößerei lebt!“. Daraufhin dankte Bürgermeister Klaus Heilinglechner zunächst den Familien von Franz und Josef Seitner sowie dem Arzbacher Michael Angermeier, die auf Isar und Loisach Vergnügungsfahrten veranstalten und so die Tradition aufrechterhalten. Mit der Ausrichtung der Internationalen Flößertage zeige Wolfratshausen „Weltoffenheit“.

Gespanntes Warten: Viele Kinder brachten zum Standkonzert auf dem Marienplatz ihre Flöße mit. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Dr. Frank Thiel, Präsident der internationalen Flößereivereinigung IATR, betonte in seiner Festrede vor allem die 2022 erfolgte Aufnahme in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. „Wir sind im Olymp angekommen“, freute er sich. Nachdem die Wolfratshauser Stadtkapelle ihre „Luftballonpolka“ und die von Anderl Wagner verfasste Eigenkomposition „Auf zur Floßfahrt“ präsentiert hatte, ließ es Thiel beim Anzapfen eines Freibierfasses gewaltig schäumen. Bürgermeister Heilinglechner assistierte mit Sicherheitsschlägen und prostete dem IATR-Präsidenten zu.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Dazu passte ein deftiges Buffet mit Schweinsbraten, Schnitzel, Knödeln und Krautsalat. Als Dankeschön erhielt Gastgeber Heilinglechner von den kulinarisch verwöhnten Flößern Geschenke aus ihren Heimatregionen. Angefangen von einem gläsernen Abbild des im heutigen Tschechien geborenen Flößerschutzpatrons Johannes Nepomuk über Laternen bis hin zu Schnäpsen und Schinken aus dem Schwarzwald – der Gabentisch füllte sich, bis auch die letzte Delegation aus Finnland ihren freiwilligen Obolus entrichtet hatte.

Gute Laune: Beim bayerischen Festabend in der Loisachhalle feierten die Gäste ausgelassen. Ludwig Gollwitzer und Gayle Prokarsky-Fraas führten durchs Programm. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Viel Beifall gab’s danach für die jungen Paare des Wolfratshauser Gebirgstrachtenerhaltungsvereins D’Loisachtaler, die für den Festabend einen jahrhundertealten Flößertanz einstudiert hatten. Beim kraftvollem Jodelgesang der Wolfratshauserin Evelyn Hörschelmann hielt es vor allem die Italiener nicht mehr auf den Bänken. Sie tanzten in bester Oktoberfestmanier auf den Tischen und sangen selbst bei der abschließenden Bayern- und Europahymne erstaunlich textsicher mit. Zur besseren Völkerverständigung trug Gayle Prokarsky-Fraas bei. Sie übersetzte die bayerischen Ansagen von Ludwig Gollwitzer auf Englisch und war ebenso wie Mitorganisatorin Gaby Rüth vom Verein Flößerstraße trotz aller Freude über die Ausgelassenheit der Festgäste auch froh, dass der offizielle Teil der Feier nach drei Stunden endete.

Weite Anreise: Die Flößer aus Tschechien waren trotz der großen Entfernung mit einer großen Abordnung vertreten. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am drauf folgenden Samstagabend war es die Partyband Gaudibox, die nach der Messe und dem Festzug mit Coverhits den Stimmungspegel in der Loisachhalle wieder nach oben jagte. Eigentlich war für diesen Tag auch die feierliche Johannifloß-Prozession geplant. Wie berichtet fiel das Spektakel jedoch den ergiebigen Regenfällen und dem zu hohen Wasserstand der Loisach zum Opfer. Den Spaß ließen sich die Flößer-Freunde aber sichtlich nicht verderben. Nach intensiver Feierei lagen sich gegen Mitternacht Organisatoren und Gäste erschöpft, aber glücklich in den Armen. „Ich mag es, wie ihr hier in Wolfratshausen feiert und komme sicher bald wieder“, versprach ein begeisterter Flößer aus dem Schwarzwald.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.