„Florian Silbereisen des Kabaretts“: Martin Frank lässt Fans ganz eng zusammenrücken

Von: Peter Herrmann

Trinkt statt Bier lieber Kaba: der niederbayerische Kabarettist Martin Frank. © Hans Lippert

Der Kabarettist Martin Frank schmettert Arien beim Flussfestival: Der populäre Alleinunterhalter sorgt für Gelächter und verkauft Kaba-Tassen.

Wolfratshausen – Ganz eng zusammenrücken mussten die gut 500 Besucher am Freitagabend unter dem Opera Tent an der alten Floßlände. Weil es stark regnete, blieben beim Auftritt des niederbayerischen Kabarettisten Martin Frank – anders als beispielsweise bei den Konzerten vom „Oimara“ und der Formation und Django 3000 – die unüberdachten Stehplätze vor der Bühne leer. In den nassen Seitenbereichen spannten hartgesottene Fans fast drei Stunden lang ihre Regenschirme auf.

„Das macht ihr nur wegen mir?“, staunte Frank voller Mitleid. Danach zeigte der 31-Jährige eindrucksvoll, warum er derzeit als einer der populärsten Alleinunterhalter im Freistaat gilt und ihn eine Lautsprecherstimme am Freitag als „Florian Silbereisen des Kabaretts“ angekündigt hatte. Denn der ehemalige Kirchenmusiker eroberte die Gunst des Publikums mit witzigen Kommentaren zu Alltagsbeobachtungen und schmetterte obendrein noch klassische Arien.

Ausverkauft: Gut 500 Besucher ließen sich am Freitag vom Regen nicht beeindrucken – unterm Opera Zelt an der alten Floßlände in Wolfratshausen rückte man an diesem Flussfestival-Abend einfach eng zusammen. © Hans Lippert

„Ich bin ein abgebrühter Bauernbüffel aus dem Bayerischen Wald“, stellte sich Frank selbstironisch vor. Kurz danach folgte das verschämte Bekenntnis, dass er statt Bier am liebsten Kaba trinkt. Damit habe er sich den Weg zu einer politischen Karriere als Bürgermeister von vornherein verbaut. „Mit Kaba wirst du höchstens Gruppenleiter der Igelgruppe im Kindergarten“, glaubt Frank.

Seine Familie findet die Bierabstinenz ebenso befremdlich wie sein Künstlerdasein, das ihm vor allem während der auftrittsarmen Corona-Zeit stark zusetzte. „Kunst braucht koa Sau“, stellte er damals fest. Seine Zeit vertrieb sich der Niederbayer damals mit Putzorgien an Fenstern, an deren blitzblanken Gläsern sich viele Vögel ein Schädelhirntrauma zuzogen. Suspekt sind ihm nach wie vor Männer, die einen Frauenparkplatz für sich beanspruchen, und Mütter, die ihre Tochter unbedingt im Knabenchor anmelden wollen. „Dabei hat der Chorleiter doch ein ganz anderes Beuteschema“, gab Frank zu bedenken.

Bevor er den einst von Johann Strauss komponierten „Zigeunerbaron“ mit neuen Textinhalten zum Besten gab, forderte der Niederbayer das Publikum dazu auf, im Chor die Schweinelaute „Oink, Oink, Oink“ zu brüllen. „Mein idealer Lebenszweck ist Schweinespeck“, sang Frank voller Inbrunst. Eine weitere Arie aus dem „Land des Lächelns“ und ein irrwitziges Trauerlied für eine tote Henne folgten. Denn mit Beerdigungen für Hühner haben Landwirte eine Einnahmequelle entdeckt, um nordrhein-westfälischen Touristen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Großes Gelächter erntete der Spaßmacher aus Hutthurm bei Passau auch für die Beschreibung von Anbandelversuchen liebeshungriger Witwen auf dem Friedhof. So gilt eine nach oben gedrehten Gießkannendüse als „Secret Code“ für weiterführende Flirtaktivitäten. Als Zugabe las Frank ein Kapitel aus seinem zusammen mit Franziska Wanninger - sie trat nur wenige Tage vor ihm in Wolfratshausen auf - verfassten Buch „Der famose Freistaat“ vor, das vor drei Jahren Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste belegte. Das Werk verkaufte sich am Merchandising-Stand ebenso gut wie Martin Franks Kaba-Tassen.

