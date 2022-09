Flüchtlinge in Bad Tölz-Wolfratshausen: „Es kommt eine große Herausforderung auf uns zu“

Von: Dominik Stallein

Bilder der Flucht: Luftaufnahme eines Staus an der russisch-georgischen Grenze. Viele Reservisten verlassen Russland, um nicht in den Ukraine-Krieg ziehen zu müssen. © Valery Sharifulin/Imago

Seit über einem halben Jahr tobt in der Ukraine der Krieg. Weit über 1000 Flüchtlinge kamen im Landkreis an. Nun fliehen Menschen aus Russland - und das Landratsamt trifft Vorkehrungen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit 24. Februar tobt in der Ukraine der Krieg. Viele Menschen haben wegen des russischen Angriffs die Flucht ergriffen. Auch Russen dürfen seit der Teilmobilmachung Putins Asyl in Deutschland beantragen. Einige haben sich Berichten zufolge schon auf den Weg gemacht.

Ukrainer und Russen fliehen: „Große Herausforderung“ für Bad Tölz-Wolfratshausen

Im Landkreis macht sich das noch nicht bemerkbar. „Uns ist dazu bisher nichts bekannt“, sagt die Pressesprecherin des Landratsamts, Marlis Peischer, auf die Frage nach russischen Flüchtlingen zwischen Icking und der Jachenau. Sobald die ersten russischen Flüchtlinge im Landkreis ankommen, würde die Kreisbehörde versuchen, ein Aufeinandertreffen mit den hier untergebrachten Ukrainern zu verhindern: „Sofern die Möglichkeiten bestehen, ist eine Unterbringung in verschiedenen Unterkünften angedacht“, so Peischer. „Im weiteren Verlauf“ sei es aber eine Frage der zur Verfügung stehenden Kapazitäten.

Krieg in der Ukraine: Aufenthaltserlaubnis für weit über 1000 Ukrainer im Landkreis

Seit Beginn des russischen Angriffs haben 1289 Flüchtlinge aus der Ukraine einen Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung im Landkreis gestellt. „1162 Personen wurde eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, 23 sind geduldet, 104 wurde eine Fiktion erteilt, weil Unterlagen – zum Beispiel Pässe – fehlen“, erklärt die Pressesprecherin. 589 Personen waren im Landkreis, sind aber wieder verzogen. Wohin, sei der Kreisbehörde nicht bekannt.

Flüchtlinge kommen nicht nur aus Osteuropa: „Flüchtlingszahlen steigen stark an“

Seit Kriegsbeginn sei „in den medialen Hintergrund geraten“, dass nicht nur Menschen aus Osteuropa Zuflucht im Landkreis suchen. „Die Flüchtlingszahlen jenseits derer, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ihr Land verlassen haben, steigen stark an“, sagt Peischer. „Hier ist also keine Entspannung in Sicht, ganz im Gegenteil: Es kommt wieder eine große Herausforderung auf uns zu.“

So müsse das Landratsamt Unterkünfte für die „Flüchtenden aus den anderen Krisengebieten wie Syrien und Afghanistan bereitstellen. Aktuell befinden sich laut Peischer 698 Asylbewerber im Landkreis, deren Asylverfahren noch läuft. Außerdem zählt die Behörde „275 Bleibeberechtigte und 162 afghanische Ortskräfte im Übergangswohnheim.“ Letzteres wird von der Regierung von Oberbayern in der Stadt Geretsried betrieben.