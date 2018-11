Fluss-Film-Festival: Vom Bächlein bis zum donnernden Sambesi 

Jeder Fluss hat eine Quelle: Das wurde beim Fluss-Film-Festival in Wolfratshausen einmal mehr unterstrichen.

Wolfratshausen – Klein, ja fast unscheinbar entspringt jeder Fluss einer Quelle. Mancher erreicht im weiteren Verlauf eine Breite von bis zu 200 Metern und eine Tiefe von 25 Metern – so wie der Jenissei, der mächtigste Strom Sibiriens. Dagegen ist die Loisach ein Bächlein. Doch auch sie hat – natürlich – ihren Platz beim ersten und bis dato einzigen Fluss-Film-Festival (FFF) Deutschlands, das am Wochenende in der Loisachstadt stattfand.

Der Wolfratshauser Filmemacher Sigi Menzel, der die Veranstaltung zusammen mit Gabriele Rüth, Vorsitzende des Vereins Flößerstraße, organisiert hatte, hat dem Zufluss der Isar eine Dokumentation gewidmet, genauer gesagt der deutschlandweit ebenfalls einzigartigen Johanni-Floßprozession auf der Loisach. In „Lichterglanz und Heiligenschein“ beleuchtet der Autor sowohl den gesellschaftlichen Aspekt des Spektakels als auch die religiösen Hintergründe der Prozession. Bilder von festlich geschmückten, voll besetzten Holzflößen, die langsam den Fluss hinuntertreiben, und von Kindern, die Mini-Nachbildungen mit Kerzen darauf zu Wasser lassen, wechseln sich ab mit Erläuterungen zum Heiligen Johannes Nepomuk, dem zu Ehren die Stadt die Flussprozession alle drei Jahre durchführt.

„Der Film ist eher zufällig entstanden“, sagt Menzel (64) im Gespräch mit unserer Zeitung. Er habe die Szenen mit der Kamera eingefangen, ohne zu wissen, dass einmal eine Reportage daraus entstehen würde. Der Stadt Wolfratshausen gefiel das Ergebnis so gut, dass sie den neunminütigen Streifen auf ihre Homepage unter dem Punkt „Tourismus“ stellte.

Das kleine Lehrstück über örtliches Brauchtum und die Legende vom Brückenheiligen Johannes Nepomuk sei auch für Schulkinder geeignet, findet der Urheber. Der Priester und Märtyrer sei ein Vorbild an Standhaftigkeit gewesen.

Bürgermeister Klaus Heilinglechner dankte Sigi Menzel in seinem Eröffnungs-grußwort am Freitagabend in der Loisachhalle nicht nur für das liebevoll komponierte Stück Heimatgeschichte, sondern auch für die Auswahl der weiteren Beiträge zum FFF, das die Stadt mit Mitteln aus dem privat-öffentlichen Projektfonds „Innenstadt“ unterstützt. Gaby Rüth lobte der Rathauschef für ihre „Beharrlichkeit“, mit der sie die Stadt für die Idee des Filmfestivals gewonnen habe. Es passe zu Wolfratshausen, das so idyllisch zwischen Loisach und Isar eingebettet sei, sagte der Bürgermeister und fügte hinzu: „Alle bedeutenden Städte liegen an Flüssen.“

Für den Filmemacher und Fotografen Menzel war die Qualität der 13 gezeigten Produktionen das wichtigste Kriterium, wie er gegenüber unserer Zeitung erklärt. Die Filme seien für ihren Inhalt und ihre Technik bei anderen Naturfilm-Festivals ausgezeichnet worden. Viele der Autoren kennt der Wolfratshauser persönlich. So hatte er für den Eröffnungsabend Wolfgang Mertin eingeladen, der nach seiner Reportage über die „Riesenflöße auf dem Jenissej“ Fragen des Publikums beantwortete. Die Dimensionen dort sind andere als bei der Isar-Flößerei: Ein Gefährt besteht aus rund 25 000 zusammengefügten sibirischen Hartholzkiefern im Wert von einer halben Million US-Dollar.

Nicht minder spannend war die knapp einstündige Reise durch die Schluchten des Wildflusses Tara zwischen Montenegro und Bosnien, durch die Fikret und sein Team sicher ihre Flöße steuerten (von Matthias Heeder und Monika Hielscher).

Während es am Freitag um den uralten, heute vom Aussterben bedrohten Beruf der Flößerei ging, standen am Samstag der Freizeit- und der Umweltgedanke bei der Nutzung von Fließgewässern im Vordergrund. Kritisch beleuchtete etwa Jürgen Eichinger, ein langjähriger Kollege und Bekannter Sigi Menzels, den „letzten Wildfluss Isar“. Das einmalige Landschaftsfossil ist leider durch viele negative Einflüsse bedroht.

Das monumentale Werk über den „Donnernden Sambesi“ von Dr. Michael Schlamberger entführte die Zuschauer am Sonntag schließlich fast zwei Stunden lang nach Afrika. Gezeigt wurde die Doku im Wolfratshauser Kino. tal