Fluss war Sammelort für Müll: Anwohner räumt jetzt an der Loisach auf - und sieht historische Chance

Von: Jannis Gogolin

Mit dem Kastenmühlwehr im Hintergrund zieht Henning von Kielpinski alten Abfall aus dem Flussschlamm. © SH

Ein Anwohner holt jahrzehntealten Müll aus dem Flussbett: Weil das Wasser aus der Loisach gerade abgelassen wurde, stieg er in den Schlamm.

Wolfratshausen – Nach dem Starkregen vor einigen Tagen hat das Wasserwirtschaftsamt mit den Aufräumarbeiten am Kastenmühlwehr begonnen. Treibgut in Form von ganzen Bäumen und Gestrüpp schwemmte es während der jüngsten Regenfälle an. Da die Reparaturen und Entsorgungsarbeiten nur bei niedrigem Pegelstand der Loisach möglich seien, senkte die Behörde den Fluss ab. Loisach-Anrainer Henning von Kielpinski nutzt die Gelegenheit, sich auf die Suche nach historischem Müll im Schlamm der Loisach zu begeben.

„Wenn ich runterschaue, sehe ich etliche Glasflaschen, teils aus den 50er Jahren. Ebenso rostige Metall-Teile. Das ist unschön.“ Um den Missstand zu beheben, stieg von Kielpinski in den vergangenen Tagen mit einem Eimer von seinem Grundstück in das teils freigelegte Flussbett und zieht Relikte der Wolfratshauser Müllentsorgung aus dem Dreck. „Früher war der Fluss ja ein Sammelbecken für alles, was man nicht mehr braucht. Besonders auf der Altstadt-Seite.“ In der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Wolfratshausen, wenn ...“ rief er auch andere Anwohner der Loisach auf, die Gunst der Stunde zu nutzen. Von Kielpinski: „Bis zur nächsten Gelegenheit dauert es bestimmt.“

