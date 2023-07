„Es war mir ein inneres Kesselfleischessen“: Liedermacher aus Niederbayern begeistert Publikum

Von: Peter Herrmann

Unterhielt das Wolfratshauser Publikum glänzend: Der niederbayerische Liedermacher Mathias Kellner. © Hans Lippert

Beim Flussfestival in Wolfratshausen garnierte Mathias Kellner sein Konzert mit amüsanten Anekdoten aus seiner Jugendzeit. Der Liedermacher aus Niederbayern kam beim Publikum gut an.

Wolfratshausen – „Den kann man sich immer wieder anschauen“, zeigte sich ein Flussfestivalbesucher am Donnerstagabend begeistert. Tatsächlich trat Mathias Kellner, in Niederbayern aufgewachsener Liedermacher, in den vergangenen Jahren schon des Öfteren in der Region auf – und war zudem mehrmals Bayerischen Fernsehen zu sehen. Seine bunte Mischung aus Eigenkompositionen, bayerischen Coverversionen von internationalen Evergreens und amüsanten Erzählungen kam bei den rund 300 Besuchern bestens an.

Matthias Kellner beim Flussfestival in Wolfratshausen: „Den kann man sich immer wieder anschauen“

Vorsichtig fragte der 38-Jährige zunächst nach, ob das Publikum bei seinen Songs laut mitsingen möchte oder lieber eine ruhigere Konzertvariante bevorzuge. Die Antwort ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: Bei den grandios vorgetragenen Interpretationen des Robert-Palmer-Hits „Johnny and Mary“ und der Bee-Gees-Ballade „To love Somebody“ schallte dem Liedermacher ein vielstimmiger Chor entgegen, der auch am Stadtrand von Wolfratshausen noch zu hören war.

Fühlte sich gut unterhalten: das Publikum von Mathias Kellner. © Hans Lippert

Zwischendurch sorgte Kellner mit autobiografischen Geschichten aus seiner Jugend für Gelächter. So vertrieb er sich mit seinen Kumpels in seinem Heimatdorf Münster bei Straubing einst die Langeweile im Bushäusl sowie an einem Kaugummi- und Zigarettenautomaten. „Das waren unsere Arkaden“, scherzte Kellner. Gelegentliche Besuche bei einer in Arbeitsschürze gewandeten Wirtin, die den Burschen seinerzeit gönnerhaft einen „Pfiff“ spendierte, rundeten die ländliche Tristesse im 600-Seelen-Dorf.

Flussfestival in Wolfratshausen: Liedermacher aus Niederbayern erzählt skurrile Fantasiegeschichten

Zudem erzählte Kellner skurrile Fantasiegeschichten von seinem minderjährigen Sohn, der in seinem Garten mit Nachbarsbuben ein tiefes Loch ausbuddelte und am anderen Ende auf einer neuseeländischen Landzunge herauskam. Dazu passten der „Radieserlwalzer“ und der schwermütige Mundartblues „Gruam“, den ein Regisseur des Bayerischen Fernsehens wegen der vermeintlich aktuellen Bezüge während der Corona-Krise kurzfristig aus dem Programm einer Musiksendung gestrichen hatte.

Am Ende seines Konzerts verabschiedete sich Mathias Kellner mit lobenden Worten für die Veranstalter und das Publikum. „Ihr könnt froh sein, dass ihr so etwas wie das Flussfestival hier habt. Es war mir ein inneres Kesselfleischessen“, schwärmte der Niederbayer. ph

