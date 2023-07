Karibisches Flair am Loisachufer: „Unlimited Culture“ und „Raggabund“ beim Flussfestival

Von: Andrea Weber

Die Band heizt ein, dem Publikum gefällt’s: Schon die Vorband „Unlimited Culture“ mit Frontmann Lenny brachte am Samstagabend viel Stimmung auf dem Flussfestival. © Hans Lippert

Karibischer Inselrhythmus von „Unlimited Culture“ und „Raggabund“ sorgte vermutlich bei so einigen Gästen, die am Samstagabend beim Flussfestival waren, für Muskelkater am nächsten Tag.

Wolfratshausen – Nein, sie war nicht nur die Vorband, die Fünf-Mann-Reggae-Band „Unlimited Culture“. Eigentlich teilten sich zwei ebenbürtige Spitzenbands aus München beziehungsweise Niederbayern den Samstagabend am Flussufer – „Raggabund“ spielte die zweite Hälfte.

„Unlimited Culture“ und „Raggabund“ sorgen für Stimmung beim Flussfestival

„Unlimited-Culture“-Sänger Lenny, mit Rasta-Zöpfen bis zum Po und Sonnenbrille, riss mit wummernden Takt aus der Karibik das Publikum aus den Sitzen. Da schien am Flussufer noch die Sonne. „Unlimited Culture“ war der richtige Stimmungsmacher für die Brüder Paco Mendoza und Don Caramelo mit ihrem DJ am Soundsystem, die drei nennen sich „Raggabund“. Der Samstag wurde zur Sommerparty für tanz- respektive hüpfbegeisterte Gäste, die auf energetischen Rhythmus stehen.

Der Samstag wurde zur Sommerparty für tanz- respektive hüpfbegeisterte Gäste, die auf energetischen Rhythmus stehen. © Hans Lippert

„Unlimited Culture“ präsentierten soliden handgemachten Reggae

Es ist schwer, Eintritt für gute Musik zu verlangen, wenn es drumherum kostenlose Sommerfeste mit Livemusik gibt: Leider blieben am Samstag die hinteren Reihen beim Flussfestival leer. Aber die, die gekommen waren, hätten eigentlich keine Sitzplätze gebraucht. „Unlimited Culture“ aus dem Altmühltal präsentierte einen soliden handgemachten Reggae: ungekünstelt, kraftvoll und mit einem erdigen Rhythmus, der einem nur so ins Blut geht.

Lenny, geborener Niederbayer mit Wurzeln in der Karibik, drückt in seiner Musik aus, was er so Tag für Tag erlebt. „Ja, i schau anders aus, aber lernt’s mi erst mal kennen.“ Seine Musik ist eine Mischung aus Bob Marleys „Get up, stand up“ und eigenen Songs voller Kraft und „Sandwich-maker-Flair“. Das ging so bis zur Pause.

Eine Wanderung durch Musikstile mit „Raggabund“

Danach betrat „Raggabund“ die Bühne. Die Musiker sagen über sich, sie seien „Vagabunden auf der immerwährenden Suche und Wanderung durch Musikstile“. Latin, Reggae, Techno und Hip-Hop einmal am Pult geschüttelt und gerührt – raus kommt ein energiegeladener Sound wie aus der Pistole geschossen.

Paco Mendoza und Don Caramelo gingen von der schwimmenden Bühne mitten rein ins Publikum und forderten auf mitzumachen, zu tanzen, mitzusingen und zu jumpen, was in einer schwülen Nacht möglich ist. Sie pflegten ebenfalls diesen karibischen Inselrhythmus, aber technischer als ihre Vorgänger. Frech der Sound aus einer Gitarre, harte Beats aus dem Mund und technischen Gerätschaften – daraus wurde ein ganz eigenwilliger Partysound. Fazit: Festivalstimmung bis Anschlag 23 Uhr – und vermutlich ein sonntäglicher Muskelkater bei so einigen Gästen.

