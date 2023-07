Wilde Gedankensprünge von Simon Pearce

Von Peter Herrmann schließen

Comedian Simon Pearce strapaziert die Lachmuskeln der Flussfestivalbesucher mit Alltagsbeobachtungen über grillende Männer und Abgründen seiner Ehe.

Wolfratshausen – Bürgermeister Klaus Heilinglechner beschrieb ihn in seiner Ankündigung – politisch nicht korrekt – als jemanden, der „etwas zu lange in der Sonne gelegen hat“. Simon Pearce, Sohn eines nigerianischen Vaters und einer deutschen Schauspielerin, nahm dies am Donnerstagabend auf der Flussfestivalbühne belustigt zur Kenntnis. In seinem Programm „Hybrid“ greift er bewusst Klischees auf und führt sie ad absurdum. Für die rund 350 Besucher gab’s deshalb viel zu lachen.

Flussfestival: Comedian feiert das politisch Unkorrekte – „Wollte immer Gangster werden“

„In meiner Jugend wollte ich immer ein Gangster wie Tupac Shakur werden, jetzt komme ich mir eher wie Peter Lustig vor“, räumte der Münchner ein. Die Zeiten als er mehrere Male am Tag von der Polizei kontrolliert wurde, seien längst vorbei. „Die einzigen Männerhände, die ich jetzt noch an meinem Körper habe, sind von meinem Physiotherapeuten: Das bringt das Altern mit sich“, sinnierte der Vater eines fünfjährigen Sohnes. Einen nachhaltigen Eindruck hatte bei ihm der Besuch des Wolfratshauser Märchenwalds hinterlassen. Nach dem Anblick der dort ausgestellten Figuren, die seiner Ansicht nach sogar „Chucky, die Mörderpuppe“ verblassen lassen, sei er voller Angst herausgegangen.

+ Comedian Simon Pearce brachte die Besucher mit viel Witz auf seine Seite. © Hans Lippert

Schokokuss, Haarausfall und Rassismus – Wilde Gedankensprünge gefolgt von ernsten Gedanken

Weitaus lustiger waren seine Alltagsbeobachtungen über grillende Männer, die auf Kohlen der Marke „Nero“ vertrauen. Dass der römische „Volksmörder“ als Testimonial herhalten muss, könne nur die perfide Idee eines „zugekoksten Werbemanagers“ gewesen sein. Nach gut einer Stunde gönnte Pearce sich und dem Publikum eine halbstündige Auszeit von seinen mitunter wilden Gedankensprüngen.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Im zweiten Teil blieb dann neben der Offenbarung von Beziehungsabgründen mit seiner Frau und irrwitzigen Stylingtipps für Männer mit Haarausfall Zeit für ernste Gedanken. Der Comedian plädierte für die überfällige Gleichberechtigung der Frau und sorgsame Wortwahl. „Ein Schaumschokokuss schmeckt doch genauso wie ein Negerkuss“, befand Pearce. Sogar vor der Auseinandersetzung mit rassistischen Hasskommentaren in den sozialen Netzwerken schreckte Pearce nicht zurück. Einem Mann, der in einer Nachricht eine Verdrängung der „weißen Herrenrasse durch die Schwarzen“ befürchtet, schrieb Pearce: „Wenn wir wirklich zur Herrenrasse werden, solltest du ein bisschen freundlicher sein.“

Am Ende zeigte sich der Alleinunterhalter versöhnlich und bedankte sich für den lautstarken Applaus des Publikums. „Morgen lade ich euch alle in den Märchenwald ein“, versprach Pearce.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.