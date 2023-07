Tödlicher Clinch nach Wirtshaus-Besuch: Loisachtaler Bauernbühne lässt Wildschütz Jennerwein aufleben

Von: Peter Herrmann

Ein großes Lob gebührt nicht nur den Schauspielern der Loisachtaler Bauernbühne – sondern auch den Bühnenbildern des Vereins, Max Prestel, Konrad Huber und Michael Brauner. © Hans Lippert

Am vorletzten Tag des Flussfestivals fasziniert die Loisachtaler Bauernbühne mit ihrem Stück über die Legende zum Wilderer „Wildschütz Jennerwein“.

Wolfratshausen – Um das kurze Leben von Georg Jennerwein – auch „Girgl von Schliers“ genannt – ranken sich viele Mythen. Für die einen war der 1877 im Alter von nur 25 Jahren erschossene Wilderer ein Volksheld – für andere ein Hallodri, Verbrecher und Frauenverführer. Die Loisachtaler Bauernbühne (LBB) verarbeitete diese Sichtweisen in dem von Werner Schlierf verfassten Dreiakter „Kurzer Prozess“ zu einem fesselnden und kurzweiligen Theaterstück, das die Besucher am Samstagabend auf der ausverkauften Flussfestivaltribüne begeisterte.

Was tun mit dem Grab des Wilderers? Darüber debattiert der Schlierseer Bürgermeister unter anderem mit dem Dorfpfarrer und dem Vorsitzenden des Trachtenvereins. Tatsächlich geschehen Anfang der 1960er-Jahre. © Hans Lippert

Aufwendig waren vor allem die von Max Prestel, Konrad Huber und Michael Brauner gestalteten Bühnenbilder. So wurden nach Wirtshausszenen mehrere Bäume und einmal sogar ein Bett auf die Bühne geschafft. Das Techtelmechtel des Girgl von Schliers (Florian Roth) mit der Kellnerin Rosl (Christine Brauner) war zweifellos einer der Höhepunkte des Stücks. „Dees woaßt’ scho, Girgl, dass in mei Kammer net a jeder derf!“, säuselte Bedienung Rosl. Die Antwort des Wilderers ließ nicht lange auf sich warten. „Dees brauchst’ ma net sagn, Rosl, dees hat ma da Hofberger Markus aa scho gsagt“, so der Schlierseer. Dass er später bei einem Spaziergang mit der Bichler Sennerin Agerl ein uneheliches Kind zeugt, erzürnt seinen eifersüchtigen Widersacher Johann Josef Pföderl (Christian Foitzik).

Nachdem ihn Jennerwein bei einem Wirtshausbesuch provoziert hatte, kam es am 6. November 1877 am Peißenberg zur tödlichen Begegnung der beiden Rivalen. 84 Jahre später beriet der Schlierseer Bürgermeister (Franz Foitzik) mit dem Pfarrer (Ludwig Gollwitzer), dem Vorsitzenden des Trachtenvereins (Kurt Züge), dem Kaffeehausbesitzer Sachs (Hermann Paetzmann) sowie einem Zitherspieler (Josef Brustmann) über die Pflege des zur „Kultstätte“ gewordenen Grab des Wilderers. „Da Jennerwein is für Bayern dees, was da Buffalo Bill für d’ Ami is“, plädierte Sachs für eine Fortsetzung der Heldenverehrung. Der Bürgermeister war da anderer Ansicht: „Mir Hinterwäldler scheißn wega an’m Grab von an’m Wuiderer umanand, den wo ‘s vor 84 Jahr daschossn haben“, ärgerte er sich. Der Musikkabarettist Josef Brustmann sang dazu die Liedzeilen: „Jetzt is er tot und trotzdem lebt er weida“.

Genoss die Aufführung der Bauernbühne an der alten Floßlände: das vielköpfige Flussfestival-Publikum. © Hans Lippert

Es folgten Rückblicke in die letzten Lebensjahre des Wilderers sowie dramatische Jagdszenen in den Wäldern. Am Ende gab’s tosenden Applaus für die gut aufgelegten Schauspieler und Regisseurin Melanie Tobian, die das Volksstück flott inszeniert hatte. „Es war ein Genuss hier zu spielen: Wir machen’s garantiert wieder“, versprach Gollwitzer dem begeisterten Publikum eine Rückkehr in zwei Jahren – beim Flussfestival 2025.

