Fontäne in der Loisach - wann sprudelt das Wolfratshauser Wahrzeichen wieder?

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Heimliches Wahrzeichen: Die Fontäne am Loisachufer. Es handelt sich um ein Archivbild © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Loisach-Fontäne sprudelt nicht mehr. Der Grund ist Hochwasser. Im Moment versuchen Taucher, das Problem zu lösen.

Wolfratshausen – Sie ist seit vielen Jahren das heimliche Wahrzeichen von Wolfratshausen und ziert als Fotomotiv so manches Erinnerungsbild: die Fontäne vor der alten Floßlände. Nur, wo ist sie abgeblieben? Bürgermeister Klaus Heilinglechner kann Entwarnung geben. „Wir setzen sie nie vor Mai beziehungsweise vor Pfingsten ein“, sagt das Stadtoberhaupt auf Anfrage unserer Zeitung.

Fontäne in der Loisach - wann sprudelt das Wolfratshauser Wahrzeichen wieder?

Grund dafür ist das Hochwasser. Der Bauhof sei gerade dabei, mit der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen einen Termin abzustimmen. Denn bevor das Wasser wieder fotogen vor der Bergwaldkulisse und der Stadtpfarrkirche St. Andreas in die Höhe sprudeln kann, muss erst einmal die Verankerung am Boden des Flusses gefunden werden. „Für unsere Taucher keine leichte Aufgabe“, so Heilinglechner weiter. Die Loisach ist in ihrer Tiefe ziemlich verschlammt, was die Sache nicht gerade vereinfacht. Nur: Ohne Verankerung würde die ganze Konstruktion vom Wildfluss mitgerissen werden.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Sollten die Taucher nicht fündig werden, müsse ein „Plan B her“, von dem der Bürgermeister selbst noch nicht weiß, wie er aussehen könnte. Sicher aber ist: „Der wäre mit einem enormen Aufwand verbunden.“