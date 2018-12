Forster für Fleischer: Ämtertausch in der Führungsetage der Farcheter Kicker

In der Fußballsparte des BCF Wolfratshausen gibt es einen Führungswechsel: Helmut Forster löst Dr. Manfred Fleischer als Chef ab.

Wolfratshausen – Über sechs Jahre lang bestimmte Dr. Manfred Fleischer als Vorsitzender die Geschicke der Fußballsparte des BCF Wolfratshausen. Nach den Vorstandswahlen, die am Samstagabend vor der Jahresabschlussfeier in der Farcheter Mehrzweckhalle stattfanden, stellte der 64-Jährige fest: „Die kleine Ära ist nun vorbei.“ Sein Amt übernimmt sein bisheriger Stellvertreter Helmut Forster. „Mir hat es Spaß gemacht“, bilanzierte Fleischer.

Allerdings war seine Amtszeit, die mit dem Aufstieg der Ersten Mannschaft in die Bayernliga begann, nicht frei von Turbulenzen. So gab es beispielsweise vor zwei Jahren einen massiven personellen Umbruch, dem unter anderem BCF-Urgesteine wie die damalige technische Leiterin Hilde Kluge und Mannschaftskapitän Lech Kasperek zum Opfer fielen. In diesem Sommer stieg die Mannschaft aus der Bayernliga ab und erlebte einen holprigen Start in die Landesliga Südwest.

Mittlerweile gelang es dem ehemaligen Bundesligaprofi und neuen Trainer Philipp Bönig zwar, das Team zu stabilisieren. Dennoch ist die Gefahr eines erneuten Abstiegs nicht gebannt. „Die Trainer- und Spielerwechsel waren eine große Herausforderung“, räumte Forster ein. Der ehemalige Wolfratshauser Bürgermeister und aktuelle Wirtschaftsreferent des Stadtrats übernahm vor zweieinhalb Jahren das Amt des stellvertretenden Abteilungsleiters und wurde nun per Akklamation einstimmig zu Fleischers Nachfolger gewählt. Dem Engagement des 71-Jährigen ist es auch zu verdanken, dass die Stadt im kommenden Jahr finanzielle Mittel für eine Flutlichtanlage am Hauptspielfeld des Isar-Loisach-Stadions und den Bau einer kleinen Tribüne zur Verfügung stellen wird.

Kümmern wird sich darum die Betreibergesellschaft Sportstätte, deren Vorsitz jüngst Manfred Fleischer von Ulrich Lang übernommen hatte. Profitieren von der Modernisierung wird unter anderem die Zweite Mannschaft des BCF, die in diesem Jahr von der A- in die Kreisklasse aufstieg, sowie die Fußballerinnen der Frauenabteilung. Im Rahmen der zügig durchgeführten Jahresversammlung, die gerade einmal 37 Minuten beanspruchte, wurden zudem Jugendleiter und Schriftführer Heribert Burkard sowie der sportliche Leiter Onur Misirlioglu von den Mitgliedern in ihren Ämtern bestätigt. Das Schatzmeisteramt liegt weiterhin bei Michael Krentscher. Der bisherige Fußballabteilungsleiter Fleischer unterstützt Forster als Stellvertreter.

ph

Lesen Sie auch: BCF Wolfratshausen will sich mit einem Sieg gegen Mering vom Tabellenkeller absetzen