Fotografische Liebeserklärung an die Flößerstadt Wolfratshausen

Das Werk ist vollbracht: (v. li.) Gayle Prokasky-Fraas, Gabriele Rüth und Hermann Paetzmann mit dem fertigen Bildband „Augenblicke in Wolfratshausen“. © Verein Flösserstrasse

Der Verein Flößerstraße präsentiert einen neuen Bildband. Das Motto lautet „Augenblicke in Wolfratshausen“.

Wolfratshausen – Wo und welches sind die schönsten Plätze in Wolfratshausen? Nun, die Geschmäcker sind verschieden, jeder hat da so seine Favoriten. Auch die Mitglieder des Vereins Flößerstraße. Und sie haben ihre Lieblingsmotive über viele Jahre hinweg fotografiert. Die eindrucksvollsten und originellsten Aufnahmen gelangten nun nach aufwendiger Suche in den eigenen Archiven in einen Bildband mit dem Titel „Augenblicke in Wolfratshausen“.

Der Band ist hauptsächlich für die Flößer gedacht, die nächstes Jahr im Mai zum Internationalen Flößertag kommen. Deshalb sind die Texte zu den Fotos nicht nur in deutscher, sondern auch in englischer Sprache gedruckt. Die Übersetzung haben die gebürtige Amerikanerin Gayle Prokasky-Fraas und Lisa Richter übernommen, die Druckerei Paetzmann erledigte den Druck. Finanziell unterstützt haben das Projekt die VR Bank München Land eG mit Prokurist Helmuth Holzheu und Filialleiter Florian Ring sowie der Unternehmervereinigung Wolfratshausen. Vorsitzende Gabriele Rüth zeigte sich im Namen des Vereins über die Hilfe „wirklich sehr dankbar, damit haben die Flößer aus aller Herren Länder bestimmt eine schöne Erinnerung an unsere Internationale Flößerstadt.“

Bildband des Vereins Flößerstraße ab sofort erhältlich

Weil das Buch jetzt schon fertig ist, kam die Vorsitzende auf die Idee, auch den Wolfratshauser Bürgerinnen und Bürgern oder Freunden der Flößerstadt die Möglichkeit zu geben, den Bildband zu bekommen. „Natürlich spielt da auch die Freude über die am 1. Dezember erfolgte Auszeichnung der Flößerei als weltweites immaterielles Kulturerbe mit rein“, so Rüth, „deshalb haben wir uns etwas beeilt“.

Das Buch ist ab sofort in Wolfratshausen erhältlich unter info@floesserstrasse.eu sowie in der Buchhandlung Rupprecht am Obermarkt 1. Das Buch im Querformat mit den Maßen von 22 mal 15 Zentimetern enthält auf seinen 94 Seiten 100 farbige Fotos. Es kostet 12,90 Euro. Zur Ansicht liegt das Buch zusätzlich in der neuen Tourist-Info am Untermarkt 10 aus.

