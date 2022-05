Franz-Geiger-Verein finanziert Deutschkurs für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Von: Doris Schmid

Man spricht Deutsch: Barbara Udosic (stehend) bringt 15 ukrainischen Geflüchteten erste Sätze bei. Der Kurs an der Volkshochschule Wolfratshausen ist ausgebucht. © Hans Lippert

Die nötigen Deutschkurse für Flüchtlinge aus der Ukraine kosten Geld. Geld, das die Vhs nach der Pandemie nicht hat. Nun sprang ein Wolfratshauser Verein ein.

Wolfratshausen – An der Volkshochschule (Vhs) in Wolfratshausen ist ein Deutschkurs für ukrainische Geflüchtete eingerichtet worden. Die Finanzierung übernimmt der Franz-Geiger-Verein. Weitere Kurse sollen folgen; für sie werden Sponsoren gesucht. „Die Warteliste ist ellenlang“, sagt Vhs-Geschäftsführerin Christine Hohnheiser.

15 Frauen, Männern und Kindern bringt Barbara Udosic derzeit Vokabeln und etwas Grammatik bei. Der Schwerpunkt soll aber auf dem Sprechen liegen. Die Kursleiterin geht auf eine junge Frau zu, die mit Block und Stift an einem Tisch in einem Klassenzimmer der Grund- und Mittelschule sitzt. „Wie geht es Dir heute?“, fragt Udosic die Teilnehmerin. „Gut“, antwortet sie auf Deutsch.

Die meisten Teilnehmer seien privat untergebracht und aus Wolfratshausen, ergänzt die Sozial- und Familienreferentin des Wolfratshauser Stadtrats, Gerlinde Berchtold. „Sie erscheinen regelmäßig und sind pünktlich.“ Der laufende Kurs umfasst insgesamt 60 Einheiten und findet zweimal in der Woche statt, jeweils Montag und Donnerstag von 18 bis 21 Uhr. Er soll den Flüchtlingen eine erste Orientierung geben und ihnen helfen, sich im Alltag ausdrücken zu können. Der Unterricht sei als Übergang gedacht bis zum Start der Integrationskurse nach den Pfingstferien, sagt Hohnheiser.

Möglich macht den Kurs der Franz-Geiger-Verein aus Wolfratshausen. Ihn hat die Vhs gefragt, ob er die Kosten für die Kursleiterin übernehmen kann – den Rest finanziert die Vhs aus eigener Tasche. Sehr schnell und unbürokratisch habe der Verein einen Betrag in Höhe von etwa 1500 Euro zugesagt, so Hohnheiser. Der Zweck des 2011 gegründeten Franz-Geiger-Vereins ist laut seiner Vorsitzenden Roswitha Beyer Bildung jeglicher Art. Eine Rundmail an den Vorstand habe ausgereicht. „Es gab nur positive Rückmeldungen.“

Zusätzlich zum laufenden Kurs wird es zwei weitere am Vormittag geben. Sie finden bis zum 2. Juni statt und umfassen jeweils 18 Unterrichtseinheiten. Laut Hohnheiser sind sie bereits ausgebucht. Weil bei der Vhs täglich Nachfragen eingehen, würde sie gerne noch mehr Kurse anbieten. Aufgrund der coronabedingt angespannten Finanzlage könne die Vhs jedoch keine weiteren Kosten übernehmen. Daher seien Sponsoren willkommen, ebenso wie Kursleiter. Notwendig sei eine pädagogische Ausbildung. In Frage kommen auch ukrainische Muttersprachler, die als Lehrkraft Deutsch unterrichten.

Infos im Internet: www.vhs- wolfratshausen.de

