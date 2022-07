Interview zur Frauen-EM: „Die Frauen haben diese Anerkennung verdient“

Von: Dominik Stallein

Teilen

Deutschlands Alexandra Popp jubelt nach dem Halbfinal-Sieg. Am Sonntag trifft die DFB-Elf im EM-Finale auf England. © Sebastian Gollnow/dpa

Frauen im EM-Finale: Keeperin Wisniewski tippt auf einen Deutschland-Sieg im Endspiel gegen England - und gute Stimmung beim Public Viewing

Wolfratshausen – Deutschland ist im Fußballfieber – und im Finale. Was die Männer-Nationalmannschaft seit Jahren nicht mehr schafft, gelingt gerade dem Frauen-Team des DFB. Am Sonntag treffen die Kickerinnen um Alexandra Popp, Jule Brand und Lina Magull im Endspiel auf die „Three Lionesses“, die Engländerinnen. Anpfiff: 18 Uhr. Dass die deutschen Spielerinnen eine große Aufmerksamkeit erhalten, wundert BCF-Wolfratshausen-Keeperin Sabrina Wisniewski nicht. Im Interview mit unserem Mitarbeiter Dominik Stallein verrät die 24-Jährige, welche Auswirkungen die Frauen-EM auf den ganzen Sport hat – und was sie fürs Finale tippt.

Sabrina Wisniewski: Die BCF-Keeperin hofft auf einen deutschen EM-Sieg. © Archiv

Frau Wisniewski, merken Sie beim BCF-Wolfratshausen, dass die DFB-Frauen einen Fußball-Boom losgetreten haben?

Wisniewski: Einen Boom vielleicht nicht unbedingt. In der Damenmannschaft ist es nicht so auffällig. Ich denke, dass nur wenige Erwachsene jetzt neu anfangen werden, weil Frauenfußball auf einmal im Trend liegt. Bei uns gibt’s kaum Quereinsteiger. Aber ich habe mitbekommen, dass der BCF ziemlich viele neue Jugendspielerinnen dazubekommen hat. In der U17 zum Beispiel haben viele Mädels angefangen. Für uns ist das natürlich super. Ob das nur daran liegt, dass gerade Europameisterschaft ist, weiß ich aber nicht.

Haben Sie denn das Gefühl, dass der Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit bekommt als sonst?

Wisniewski: Natürlich. Es ist zwar nicht vergleichbar mit den ganzen Public Viewings und der Stimmung, die bei den Männerturnieren herrscht. Aber es wird viel mehr über unseren Sport gesprochen. Das freut mich natürlich und ich finde, dass die Frauen diese Anerkennung auch verdient haben. Deutschland ist Rekordsieger bei der EM – und am häufigsten in den Finalspielen dabei gewesen.

Wo sehen Sie sich das Finale am Sonntag gegen England an?

Wisniewski: Unsere Mannschaft schaut das Spiel gemeinsam im Isar-Loisach-Stadion. Wir bauen im Vereinsheim eine Leinwand auf, richten ein kleines Public Viewing aus und feiern ein bisschen.

England und Deutschland haben bisher alle Spiele gewonnen. Wie geht das Endspiel aus?

Wisniewski: Es wird knapp, aber ich glaube an ein 2:1 für Deutschland.