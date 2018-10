Freie Wähler: Bloß die Basis nicht vergessen

Viele Parteien würden jubeln, wenn sie demnächst in der Regierungsverantwortung stehen würden. Nicht so die Freien Wähler. Jedenfalls nicht die Basis. Dort ist man zwiegespalten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vieles deutet darauf hin, dass die Freien Wähler demnächst in Bayern mitregieren, die Koalitionsgespräche verlaufen vielversprechend. Eine gute Nachricht? „Puuuh", sagt Landrat und Freier Wähler Josef Niedermaier spontan. „Ich glaube, das wird schwieriger, als viele denken." So wie er blicken auch andere prominente Mitglieder der Freien Wähler im Landkreis mit Spannung auf die Regierungsbildung.

Niedermaier mahnt derweil: Es sei das eine, in der Opposition zu sitzen und Forderungen zu stellen, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Etwas ganz anderes sei es, diese Forderungen auch umzusetzen. Bei manchen Wortmeldungen der Freien Wähler in der vergangenen Legislaturperiode hat Niedermaier das erkannt, was er absolut nicht leiden kann: Populismus. „Einiges, was ich da gehört habe, war absolut unrealistisch.“ Aus diesem Grund hat sich Niedermaier schon einige Male in der Landtagsfraktion gemeldet, und zwar kritisch. „Ich fürchte, ich gelte da als unbequem“, sagt er. Den Hang zum Populismus müsse man sich als Regierungspartei endgültig abgewöhnen. „Alles andere wäre gefährlich.“

Der Landrat war immer skeptisch, ob die Freien Wähler, die bekanntlich auf der kommunalen Ebene daheim sind, auf der Landesebene überhaupt vertreten sein sollen. Doch diese Frage ist vor einigen Jahren in einer Abstimmung entschieden worden, er will da auch nicht nachkarteln. „Wir sind jetzt eben eine ganz normale Partei mit den üblichen Mechanismen“, stellt er fest. Doch das ändert nichts daran, dass er dem möglichen Bündnis alles Gute wünscht. Und er sichert auch zu: „Ich werde meinen Beitrag leisten.“

Michael Grasl fordert dringend „Bodenhaftung“

Michael Grasl, Bürgermeister von Münsing und Sprecher der Bürgermeister im Landkreis, bezeichnet sich selbst bei aller Freude über den Erfolg als „kritischer Beobachter dieser Entwicklung“. Die große Aufgabe, die auf die Freien Wähler zukommt, ist seiner Ansicht nach die kommunale Verankerung. „Die Landtagsfraktion braucht weiterhin Bodenhaftung mit der Basis“, fordert er. Das kann durchaus gelingen, auch, weil er es einem bestimmten Landespolitiker zutraut. „Florian Streibl ist da ein gutes Bindeglied“, sagt er mit Blick auf den Stimmkreiskandidaten aus Oberammergau. Darüber hinaus kündigt Grasl an, dass sich die Basis mit ihrer Meinung nicht zurückhalten werde. „Für die Erdung werden die Landräte und Bürgermeister sorgen, und das ist auch unsere Stärke.“

Susanne Merk, Kreisvorsitzende der Freien Wähler aus Gaißach, kann einer Verbindung zwischen CSU und Freien Wählern einiges abgewinnen: „Das ist eine gute Sache, da bin ich dabei.“ Zumal sich Freie Wähler und CSU relativ nahe stünden. „Der Unterschied ist etwa so groß wie zwischen Schwarz und Grau.“ Beide Parteien seien pragmatisch, bürgerlich und unideologisch. Dass es den Freien Wählern ergehen könnte wie einst der FDP, die in der Regierung schon bald nicht mehr viel zu melden hatte, fürchtet sie nicht. „Ich glaube, dass man den Hubert Aiwanger nicht so schnell über den Tisch zieht.“ Merk attestiert dem Spitzenkandidaten eine Portion Bauernschläue. „Den sollte man auf keinen Fall unterschätzen.“

So sieht das auch Hans Sappl, Ex-Bürgermeister von Egling und Chef der Kreistagsfraktion der Freien Wähler. Für ihn ist Aiwanger der Typus Volkstribun, ein impulsiver Mann mit rhetorischen Fähigkeiten. Davon hat er sich persönlich bei einem Besuch des Niederbayern in Lenggries überzeugen können. Sappl findet das völlig in Ordnung. „Du brauchst vorne so jemanden.“

Allerdings wird es aus Sappls Sicht sehr darauf ankommen, dass eine CSU/Freie-Wähler-Regierung, wenn sie denn zustande kommt, die Stimmung in der Bevölkerung zur Kenntnis nimmt. „Die Kunst besteht darin, das Ohr auf die Gleise zu legen und zu hören, ob der Zug kommt“, sagt er. Doch genau das sei ja eine Stärke der Freien Wähler, dass sie wissen, was in der Basis los ist. Diese Stärke gelte es zu erhalten – gerade in der Regierungsverantwortung.