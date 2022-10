Freier Eintritt: Klassische Musik vom deutsch-italienischen Chor „ilcoro“ im St. Andreas

Von: Peter Borchers

Wunderschönes Werk: Im Jahr 2019 sang „ilcoro“ das Cimarosa-Requiem bereits in der Mittenwalder Kirche St. Peter und Paul. © Veranstalter

„ilcoro“, der deutsch-italienische Chor München, singt unter der Leitung von Claudia Reinhard in St. Andreas. Mit dabei ist die Wolfratshauser Sopranistin Roswitha Schmelzl.

Wolfratshausen – Zu Lebzeiten weltberühmt, gehört der Neapolitaner und Mozart-Zeitgenosse Domenico Cimarosa (1749-1801) heute bei uns in Deutschland eher zu den vergessenen Komponisten des 18. Jahrhunderts. „Dabei ist sein Requiem ein Meisterwerk“, sagt Claudia Reinhard voller Überzeugung. Musikfreunde aus Wolfratshausen und Umgebung bekommen nun Gelegenheit, selbst ein Urteil zu fällen: Unter der Leitung Reinhards singt der deutsch-italienische Chor „ilcoro“ das Requiem am Sonntag, 30. Oktober (Beginn: 16 Uhr), in der katholischen Kirche St. Andreas am Marienplatz.

Heimspiel für die Sopranistin Roswitha Schmelzl, die seit vielen Jahren in Wolfratshausen lebt. © Veranstalter

Reinhard, bekannt als Sopranistin des international renommierten Vokalensembles „Singer Pur“, ist eine Expertin, wenn es darum geht, musikalische Kostbarkeiten aufzuspüren. Für seine Einspielung von Werken bekannter und unbekannter Komponistinnen etwa wurde das sechsköpfige Ensemble, dem sie angehört, kürzlich erst mit dem Opus Klassik 2022 ausgezeichnet.

Chor-Konzert in Wolfratshausen endlich möglich

Dass das Cimarosa-Werk seinen Weg nun nach St. Andreas findet, ist allerdings auch der Sopranistin Roswitha Schmelzl zu verdanken. Sie lebt seit vielen Jahren in Wolfratshausen. Schmelzl hat das Requiem „bereits vor drei Jahren zusammen mit ,ilcoro‘ in München und Mittenwald gesungen. Damals haben wir spontan beschlossen, dass wir dieses wunderschöne Werk unbedingt noch einmal gemeinsam aufführen müssen“. Corona habe den Chor jedoch lange daran gehindert. „Daher freue ich mich umso mehr, dass es nun hier in Wolfratshausen endlich klappt.“

Claudia Reinhard, Sopranistin und Chorleiterin © Veranstalter

Wurzeln des Chors im italienischen Kulturinstitut

Vor 28 Jahren als Chor des italienischen Kulturinstituts in München gegründet, hat sich „ilcoro“ längst zu einer eigenständigen Institution in der Landeshauptstadt mit einem breit gefächerten Repertoire gemausert. Seit 2017 leitet Claudia Reinhard die 30 italophilen Sängerinnen und Sänger. Die Sopranistin ist selbst auf besondere Weise mit der Apenninen-Halbinsel verbunden: Sie wurde in Rom geboren und hat – als Tochter des Pfarrers der dortigen deutschen evangelischen Kirche – ihre frühe Kindheit in Italiens Hauptstadt verbracht.

Eintritt frei, Spenden willkommen

Bei der Aufführung am Sonntag, 30. Oktober, lässt sich „ilcoro“ laut Pressemitteilung von einem ausgewählten Musikensemble begleiten: Als Solisten treten neben der Wolfratshauser Sopranistin Roswitha Schmelzl Stephanie Hampl (Alt), Markus Zapp (Tenor) und Florian Drexel (Bass) auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gerne gesehen.

