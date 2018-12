Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen sucht per Internet-Kampagne Quereinsteiger 

Der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen sucht Quereinsteiger - und spricht nicht nur Wolfratshauser an.

Wolfratshausen – „Quereinsteiger willkommen“, heißt es bei der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen. Mit einer Internet-Kampagne versuchen die Helfer, sich für die Zukunft so breit wie möglich aufzustellen. Denn: „Viele Junge verlassen aus beruflichen Gründen die Loisachstadt“, sagt Erster Kommandant Andreas Spohn.

Mit der Aktion sollen nicht nur ältere Wolfratshauser angesprochen werden, sondern auch alle, die in der Flößerstadt arbeiten – und so tagsüber ausrücken und Hilfe leisten können. Lisa Wirth ist eine, die diesen Weg gewählt hat. Sie ist in Aufhofen zu Hause, arbeitet aber bei der Firma Burgmann in Wolfratshausen. Seit eineinhalb Jahren engagiert sie sich nun bei der örtlichen Feuerwehr als Quereinsteigerin. Erste Erfahrungen mit den Ehrenamtlichen machte sie als Kind. „Mein Vater ist Mitglied der Neufahrner Wehr. Wenn Alarm war, bin ich immer mit aufgestanden und hab’ ihm die Schuhe hingestellt.“

Den Ausschlag, sich selbst den Helfern anzuschließen, gab der große Waldbrand in der Pupplinger Au im März 2017. 160 Freiwillige kämpften damals über drei Stunden lang, bis sie das Feuer unter Kontrolle hatten. Mehrere Hektar Wald wurden vernichtet. Wirth: „Ich sah überall den Rauch aufsteigen und dachte mir nur: Warum kann ich eigentlich nichts tun?“

Kurzentschlossen meldete sich die 32-Jährige bei den Wolfratshausern und begann mit der Grundausbildung. „Es war am Anfang schon ein komisches Gefühl, mit damals 30 Jahren die Älteste in der Gruppe zu sein“, sagt sie. „Aber das war schnell vorbei. Einer hilft dem anderen, da ist kein Unterschied zu merken.“ Das Lernen selbst ist ihr nicht schwergefallen. „Aber man sollte wirklich möglichst regelmäßig Ausbildungs- und Übungstermine wahrnehmen.“ Und wenn man etwas nicht verstanden hat? „Auch kein Problem – es ist immer jemand da, den man fragen kann.“

Im Herbst 2018 riefen die Ehrenamtlichen aus Wolfratshausen ihre „Mach-mit-Offensive“ ins Leben. Aufkleber wurden an den Einsatzfahrzeugen angebracht, Werbeunterlagen gedruckt – mit Lisa Wirth als Gesicht der Kampagne. „Ähnliche Aktionen hatten die Feuerwehren Fürstenfeldbruck und Weilheim bereits schon“, sagt Kommandant Spohn. „Wir haben deren Konzept dann auf uns zugeschnitten.“ Mit Erfolg: „Neun Quereinsteiger haben sich gemeldet.“

Damit die Neuen sofort mit der Ausbildung beginnen können, beschritt die Wehr auch hier neue Wege. „Es gibt keine festen Gruppenabläufe mehr, sondern einen Unterricht nach Themen. So kann jeder, egal zu welchem Zeitpunkt, anfangen“, erklärt Spohn. Er ist für die „älteren Neueinsteiger“ voll des Lobes. „Sie sind engagiert und interessiert“, so sein Urteil, „und sie werden bleiben.“ Denn wer jetzt als Quereinsteiger zur Wehr geht, „der hat sich das mehr als gut überlegt, der zieht diesen Weg durch.“ Für Spohn ist das Alter hier von Vorteil: „Sie stehen fest im Leben und im Beruf, die Jungen müssen noch ihren Weg finden.“

Ihre ersten Einsätze hat Lisa Wirth schon hinter sich, beispielsweise der große Containerbrand bei einer Wäscherei. „Es ist gut zu wissen“, sagt die 32-Jährige, „dass man jetzt zusammen mit seinen Kameraden wirklich anderen helfen kann, als nur daneben zu stehen.“

