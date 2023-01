Viel los bei Bürger für Bürger: Anmeldefrist für Dia-Vortrag, Lesung und Musicalbesuch läuft

Von: Dominik Stallein

Teilen

In Venedig endet der sogenannte Traumpfad, der in Bayerns Landeshauptstadt München beginnt. Fünfmal ist Karl Wammetsberger den Weg schon gegangen – am Donnerstag berichtet er auf Einladung der Naturfreunde Wolfratshausen von seinen Touren. © dpa

Die Freizeitbörse der Nachbarschaftshilfe hat ein abwechslungsreiches Januar-Programm zusammengestellt. Es geht zu Lesungen, Dia-Vorträgen und ins Musical

Wolfratshausen – Vier gemeinsame Ausflüge für Männer und Frauen bietet die Freizeitbörse der Nachbarschaftshilfe Bürger für Bürger im Januar an. Dazu zählen ein Reisevortrag, eine Lesung und gemütliche Treffen in der Loisachstadt. Anmelden kann sich dazu jeder.

Freizeit in Wolfratshausen: Bürger für Bürger planen buntes Programm im Januar

Am Donnerstag, 12. Januar, besucht eine Gruppe einen Dia-Vortrag der Naturfreunde Wolfratshausen. Im Wirtshaus Flößerei spricht der passionierte Venedig-Wanderer Karl Wammetsberger über den Traumpfad von München in die italienische Touristenhochburg. Fünf Mal ist er den Traumpfad bereits entlanggewandert, jede Reise dauerte etwa vier Wochen. In dieser Zeit hat Wammetsberger umfangreiches Fotomaterial gesammelt, dessen Höhepunkte er am Donnerstag ab 19.30 Uhr im Wirtshaus Flößerei präsentiert.

Lesung mit Texten von Oskar Maria Graf in Wolfratshausen

Oskar Maria Graf hat viele Geschichten über den Winter geschrieben. Helene Gaibl liest daraus am Montag, 16. Januar, die schönsten vor. Sie beginnt um 16 Uhr im Pumpenhäuschen am Loisachufer 1, dem Treffpunkt des Vereins. Etwa eine Dreiviertelstunde dauert die Lesung.

Anmeldungen für diese beiden Veranstaltungen nimmt die Freizeitbörsen-Leiterin Stefanie Gollmeier entgegen – unter der Rufnummer 01 51/11 15 41 28, eine Anmeldung per SMS oder Whatsapp-Nachricht ist ebenfalls möglich sowie Mails an freizeitboerse@bfb-wor.de.

Vietnamesisch Essen in Wolfratshausen: Freizeitbörse von Bürger für Bürger trifft sich

Zum Mittagessen trifft sich die Freizeitbörse am Donnerstag, 19. Januar. Im Duc Minh, dem Restaurant an der Kräuterstraße 39, gibt es vor allem vietnamesische Spezialitäten. Treffpunkt ist um 12 Uhr. Wer zum Mittagessen kommen möchte, meldet sich bei Regina Petzhold unter Rufnummer 0 81 71/2 95 90 an.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Wer mitentscheiden möchte, wo die nächsten Ausflüge hingehen, besucht am Montag, 23. Januar, das Monatstreffen der Freizeitbörse im Pumpenhaus. Ab 15 Uhr wird dort das Programm besprochen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Große Musical-Show: West Side Story wird in Tölz gezeigt

Ein Termin steht bereits für den Februar fest: Am Freitag, 3. Februar, fährt eine Gruppe nach Bad Tölz ins Gabriel-von-Seidl-Gymnasium und besucht dort das Musical „West Side Story“. Die Aufführung hat die Schule gemeinsam mit der Sing- und Musikschule Bad Tölz erarbeitet. Über 150 aktuelle und ehemalige Schüler, Lehrer und Eltern sind an dem Projekt beteiligt.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)