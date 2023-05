Sechs Schilder weisen am westlichen Loisachufer auf Wolfratshausens Freunde in der ganzen Welt hin. Das Bild zeigt Bürgermeister Klaus Heilinglechner und Stadträtin Dr. Ulrike Krischke bei der Einweihung.

Wegweiser

Am westlichen Loisachufer wurde ein Wegweiser enthüllt - er zeigt an, wo auf der Welt Wolfratshausens Freunde zuhause sind.

Wolfratshausen – Die Loisachstadt hat Freunde in der ganzen Welt. Ein neuer Wegweiser am westlichen Loisachufer deutet genau darauf hin: Er zeigt in die Himmelsrichtungen der Freundschafts- und Partnerschaftsstädte Wolfratshausens: gen Westen nach Barbezieux, gen Süden nach Manzano, zwei gen Osten – nach Brody und Iruma. Außerdem hat die Stadt Freunde im Norden, genau gesagt in Eckernförde. Dort befindet sich der Heimathafen der „Oste“, ein Flottendienstboot der Bundesmarine. Es ist das Patenschiff der Loisachstadt. Zwei weitere Schilder ergänzen die Sammlung – sie weisen nach Westen, Richtung Straßburg und Brüssel.

Freunde auf der ganzen Welt: Das kann man in Wolfratshausen jetzt sehen

„Wir möchten mit diesem Wegweiser zeigen, dass wir Europa in unsere Mitte holen“, sagt Stadträtin Dr. Ulrike Krischke. Sie hatte den Wegweiser initiiert. Im Dezember vergangenen Jahres stimmte der Kulturausschuss des Stadtrats der Aufstellung zu. Die Idee, „zu zeigen, dass wir in Wolfratshausen weltweit vernetzt sind“, überzeugte den Großteil des Fachgremiums. Diskussionen gab es lediglich um den Standort. Die Initiatorin hatte für einen zentralen Platz in der Altstadt geworben.

Wegweiser zu Partnerstädten: „Sind weltweit vernetzt“

Nun steht der Wegweiser mit seinen sechs Schildern direkt am Fuß- und Radweg zwischen Bächlein und Loisach. Damit befindet er sich in internationaler Gesellschaft, direkt daneben stehen Kunstwerke, Geschenke aus Manzano und Brody. Auch der Japanische Garten – ein Geschenk der Partnerstadt Iruma – ist dort zu finden.

Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner sieht den Wegweiser als positives Zeichen. „Ich freue mich über dieses Symbol“, sagt er. „Es zeigt, dass wir unsere internationalen Freundschaften im Bewusstsein behalten.“

