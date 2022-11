Friedenskonzert statt Oratorium in Wolfratshausens Stadtpfarrkirche

Von: Bettina Sewald

Teilen

Die Musiker der Wolfratshauser Stadtkirche laden zu einem musikalischen Friedensgebet ein. © ina

„Oratorium „Immanuel – Gott mit uns“ fällt kurzfristig aus. Nun ist „Pacem in Terris“ am kommenden Sonntag in St. Andreas zu hören.

Wolfratshausen – Was lange währt... wird in diesem Fall leider nichts. Das für kommenden Sonntag, 20. November, angekündigte Oratorium „Immanuel – Gott mit uns“ in der Stadtpfarrkirche St. Andreas in der Altstadt ist vorerst auf Eis gelegt. Stattdessen ist die Bevölkerung zu einem musikalischen Friedensgebet eingeladen.

„Leider musste die Veranstaltung aus organisatorischen Gründen kurzfristig abgesagt werden“, bedauert Kirchenmusiker Mark Ehlert. Das sei für alle Beteiligten gleichermaßen bedauernswert, vor allem die Musiker von Chor und Orchester der Stadtkirche Wolfratshausen, die seit Anfang des Jahres für diese Uraufführung des Oratoriums des sorbischen Komponisten Felix Bräuer geprobt hatten. „Es ist so schade um die vielen, vielen Stunden, die wir uns vorbereitet und geprobt haben. Aber wir schauen nach einem neuen Termin. Dann ist nichts verloren,“ gibt sich der Kirchenmusiker zuversichtlich. Auch der Komponist Felix Bräuer hofft auf eine neue Chance, wenngleich aktuell noch ungewiss sei, in welchem Umfang und wann sein „Immanuel“ uraufgeführt wird. „Die Zusammenarbeit mit Mark Ehlert und der Kirchenmusik Wolfratshausen war mir immer ein Herzensanliegen“, betont Bräuer. Er verweist auf die sehr erfolgreiche Aufführung seines Oratoriums „Der Herr bricht ein um Mitternacht“, das im Jahr 2019 in der Sankt-Andreas-Kirche gefeiert wurde.

Lesen Sie auch: 22. Ickinger Konzertzyklus: Energiekrise erzwingt Ortswechsel

Für diesen November bemühte sich Mark Ehlert um Schadensbegrenzung und hat mit Unterstützung der Mitwirkenden ein Alternativprogramm entwickelt. Jetzt ist für kommenden Sonntag, 20. November, um 16 Uhr ein musikalisches Friedensgebet unter dem Titel „Pacem in Terris – Friede auf Erden“ angedacht, das mit englischer Chormusik gestaltet wird. Bei der Aufführung sind einige Solisten, die Bläser der Stadtkapelle Wolfratshausen sowie die Kirchenorgel zu hören. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

ina

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.