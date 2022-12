Frische Luft im Klassenzimmer: Gute Nachricht für Wolfratshauser Schule

Von: Carl-Christian Eick

In der Waldramer Schule sollen Lüftungsgeräte eingebaut werden: Die werden günstiger als gedacht. © Florian Gaertner/photothek.net/IMAGO

Lüftungsanlagen werden in der Waldramer Schule eingebaut. Nun wurde bekannt: Die Geräte sind deutlich günstiger als gedacht.

Wolfratshausen – Die Klassenzimmer in der Waldramer Schule sowie die Räume für die Mittagsbetreuung und der Hort werden mit dezentralen Lüftungsgeräten ausgerüstet. Zu diesem Zweck müssen die Fenster angepasst werden. Diese Baumaßnahme kommt die Kommune bei Weitem nicht so teuer zu stehen, wie bislang gedacht.

Frische Luft im Klassenzimmer: Gute Nachricht für Wolfratshauser Schulen

Thomas Wenig vom Rathaus-Referat Bauen und Liegenschaften informierte die Mitglieder des Bauausschusses des Stadtrats in ihrer jüngsten Sitzung über das geplante Procedere. Sowohl die Zu- als auch die Abluftrohre der Lüftungsgeräte sollen nach seinen Worten „durch die Fenster“ geführt werden. Die verworfene Alternative wären sehr kostspielige „Kernbohrungen“ durchs Gemäuer. Vier Firmen schrieb die Stadt in Sachen Fensteranpassung an, nur eine, die Schreinerei Baumgartner aus Penzberg, gab daraufhin im Rathaus ein Angebot ab: Für knapp 100 000 Euro brutto würden die Arbeiten in Waldram erledigt.

In der im September dieses Jahres von einem Planungsbüro erstellten Kostenberechnung seien rund 144 000 Euro brutto angesetzt worden, so Wenig. Das heiße: Das Angebot liege etwa 44 000 Euro brutto beziehungsweise „gute 30 Prozent unter der Kostenberechnung“. Auf einige skeptische Blicke im Rund des Sitzungssaals reagierte Thomas Wenig mit dem Hinweis: „Die Firma Baumgartner ist den Planungsbüros als zuverlässig bekannt und nach deren Einschätzung gut geeignet, die Arbeiten fachgerecht auszuführen.“

Schule in Wolfratshausen Waldram: Lüftungsgeräte werden bald eingebauut

Einstimmig entschied der Bauausschuss, den Auftrag nach Penzberg zu vergeben. Fritz Meixner, Sprecher der SPD-/FDP-Fraktion, interessierte, wann die Lüftungsgeräte voraussichtlich eingebaut werden. „Eventuell geht’s schon im Januar los“, antwortete Wenig. 24 von insgesamt 41 Geräten, die die die Kommune für die Schulen in Waldram und Weidach bestellt hat, seien schon auf dem Weg in die Loisachstadt. Laufe alles reibungslos, „sind wir vielleicht bis zu den Osterferien fertig“.

Dezentrale Lüftungsgeräte werden in den Fenstern verbaut. Unter anderem hatte der Deutsche Städtetag diesen Geräten den Vorzug vor mobilen Lüftungsanlagen in Schulräumen gegeben. In der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg werden anders als in Waldram und Weidach vorläufig keine Lüftungsanlagen installiert. Diese Entscheidung fällte der Bauausschuss im Herbst vergangenen Jahres mit Blick auf die bevorstehende Sanierung und Erweiterung der Hammerschmiedschule.