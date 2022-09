Fröhliches Rudelsingen: Premiere im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Von: Carl-Christian Eick

Mit strombetriebenem Werbeträger: Der Wolfratshauser Stefan Eckardt (56) lädt Jung und Alt zum Rudelsingen im Merkurdrome im Wolfratshauser Gewerbegebiet ein. © Hermsdorf-Hiss

Es ist eine Premiere: Der Wolfratshauser Stefan Eckardt und die Pistolero-Pächter laden zum ersten Rudelsingen im Landkreis.

Wolfratshausen – „Wo man singt, da lass Dich ruhig nieder, böse Menschen kennen keine Lieder“: Diese Erkenntnis hinterließ der 1810 verstorbene Dichter Johann Johann Gottfried Seume der Nachwelt. Wer Lust verspürt, seine Stimme im Kreise vieler fröhlicher Menschen zu erheben, den lädt der Wolfratshauser Medienunternehmer Stefan Eckardt (56) ein – zum Rudelsingen im Merkurdrome, dem ehemaligen Merkur-Druckhaus im Wolfratshauser Gewerbegebiet.

Fröhliches Rudelsingen: Premiere am 13. Oktober im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Was bitte ist Rudelsingen? „Massen-Karaoke“, antwortet Eckardt und grinst übers ganze Gesicht. Muss man sich schämen, wenn man nicht singen kann? „Quatsch, das ist doch die große Gaudi. Alle sitzen in einem Boot und haben Spaß – und keinen interessiert’s, ob jeder Ton perfekt getroffen wird.“ Kurzum: „Alle haben einfach einen Abend lang Vergnügen daran, im Rudel Gasssenhauer, Ohrwürmer oder aktuelle Hits zu singen und zu feiern“, so der 56-Jährige. Er schenkte Wolfratshausen anlässlich des 50. Stadtjubiläums 2011 auch den ersten Kino-Open-Air-Abend an der alten Floßlände.

Begriff entstand beim Sommermärchen 2006

Erfunden wurde das Veranstaltungsformat Rudelsingen im nordrhein-westfälischen Münster vom Sänger und Musiker David Rauterberg. Gut 1800 solcher Mitmach-Konzerte hat es seit 2011 in Deutschland bereits gegeben, „es wächst und wächst immer weiter“, so Rautenberg. Der Name des Events, den sich der Niedersachse schützen ließ, lehnt sich übrigens an den Ausdruck „Rudelgucken“ an, der sich nach dem Sommermärchen, der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, als Synonym für „Public Viewing“ eingebürgert hat. Rauterberg: „Das Wort Rudel steht für das Lockere der Veranstaltungen.“

Eckardt und die Mitveranstalter, die Pächter des Pistolero-Clubs in Bad Tölz, Johannes Mottl und Michael Widmayer, halten sich bei der Rudelsingen-Premiere im Landkreis am Donnerstag, 13. Oktober, streng ans Münsteraner Original: Im Merkurdrome im Gewerbegebiet spielt das Duo Odenwald (Uli Wurschy an der Gitarre und Volker Becker am Piano) live und in Farbe, die Liedtexte werden mittels Beamer auf eine große Leinwand projiziert.

Ob Abba oder Udo Jürgens: Gesungen wird, was Spaß macht

Gespielt und gesungen wird das, was das Publikum möchte: Pop, Rock, Schlager oder Opern-Klassiker. „Abba, Spider Murphy Gang, AC/DC, die Beatles, Udo Jürgens oder Helene Fischer, völlig egal“, sagt Eckardt. Schon vorab können die Sänger ab sofort auf der Homepage www.rudelsingen ihre Musikwünsche hinterlassen sowie Tickets zum Stückpreis von 13 Euro kaufen. „Es gibt aber auch eine Abendkasse“, so der Medienunternehmer. Die Kehlen ölen können die Karaoke-Fans an einem Getränkestand im Merkurdrome. (cce)

Info: Das erste Rudelsingen im Landkreis findet statt am Donnerstag, 13. Oktober, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Ort: Merkurdrome, Pfaffenrieder Straße 9 (ehemalige Merkur-Druckerei), in Wolfratshausen. Tickets für 13 Euro im Vorverkauf online unter www.rudelsingen.de beziehungsweise an der Abendkasse. Alle aktuellen Infos sind auf der Homepage www.merkurdrome.de zu finden.

