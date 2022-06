Früher war mehr hitzefrei - Schulamtsdirektorin erklärt, warum

Von: Doris Schmid

Schulamtsdirektorin Petra Burkhardt spricht über Unterricht bei hochsommerlichen Temperaturen

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bei hochsommerlichen Temperaturen die Schulbank drücken: Das fällt Schülern nicht leicht. Besonders, wenn die Luft im Klassenzimmer steht, und man den Sprung in den nächsten Badesee vor seinem geistigen Auge hat. Wie schön wär’ es, wenn die letzten Stunden ausfallen würden. Ob es an Schulen noch hitzefrei gibt, wollte Redakteurin Doris Schmid von Schulamtsdirektorin Petra Burkhardt (51) wissen. Sie ist zuständig für die Grund- und Mittelschulen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Frau Burkhardt, gab’s früher öfter hitzefrei?

Burkhardt: Zu meiner Zeit als Schülerin, das war in den 1970er Jahren, war es schon noch üblich, den Schülern hitzefrei zu geben. Damals galt: Wenn am schattigsten Platz auf dem Schulgelände die 27-Grad-Marke überschritten wird, kann hitzefrei gegeben werden. Zu meiner Zeit als Schulleiterin, das war von 2004 bis 2016, war das nicht mehr so oft, aber schon ab und zu. Nach der Durchsage haben alle Schüler „Juhu“ geschrien. Das war auch für die Schulleiter ein schönes Erlebnis.

Gibt es dazu eine Vorschrift?

Burkhardt: Nein. Rein rechtlich gibt es dazu keine Vorgaben.

Wer entscheidet dann, ob es hitzefrei gibt?

Burkhardt: Das liegt in der Eigenverantwortung der jeweiligen Schulleitung.

Wonach richten sich die Schulleiter?

Burkhardt: Es gibt keine festen Parameter. Aber es gilt mehrere Dinge abzuwägen. Wie warm ist es draußen? Und wie stellt sich die Situation in den Klassenzimmern dar? Moderne Glasgebäude heizen sich anders auf als alte Schulhäuser. Vielleicht lassen sich Klassen kurzfristig auch in kühleren Räumen, beispielsweise im Keller, unterbringen. Darüber hinaus gibt es ja auch noch die Möglichkeit, den Unterricht dementsprechend zu gestalten. Ich weiß von weiterführenden Schulen, dass sie Kurzstunden von 30 Minuten anbieten können, damit jedes Fach stattfindet und nicht zu viel ausfällt. Wegen der Corona-Pandemie geht man auch noch mal anders mit dem Thema um. Da gab es auch Schüler, die sich gefreut haben, wieder in die Schule gehen zu dürfen.

Hitzefrei an Ganztagsschulen ist vermutlich gar nicht möglich.

Burkhardt: Nein, das geht nicht. Und viele Kinder gehen nach der Schule in die Mittagsbetreuung oder den Hort – der sich ja an manchen Schulen im gleichen Gebäude befindet.

Auch die Schulbusse müssten dann ja früher fahren.

Burkhardt: Neben der Betreuung der Kinder muss man auch die Beförderung im Blick haben. Die Abfahrtszeiten der Busse lassen sich nicht so einfach für einen Tag ändern. Das würde einen großen Organisationsaufwand bedeuten, der nicht im Verhältnis steht.