Fuchs, Marder, Iltis & Co in Wohngebieten - Experte gibt Verhaltenstipps

Teilen

Marder können besonders für Fahrzeughalter eine Plage sein. © picture alliance / dpa

Raubwild wie Fuchs und Marder erobern bewohnte Gebiete. Dabei suchen sie Essen und Unterschlüpfe - mit einfachen Mitteln kann man die Tiere fernhalten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Raubwild erobert bewohnte Gebiete.“ Darauf weist das Tölzer Landratsamt hin und gibt Verhaltenstipps. Wie es in der Mitteilung heißt, sind derzeit viele Jungtiere heimischer Raubwildarten unterwegs. Dazu gehören unter anderem Fuchs, Marder, Dachs und Iltis. Diese Tiere erobern zunehmend auch Ortschaften, weil sie dort leichte Beute finden. Komposthaufen mit Lebensmittelresten oder Futterschüsseln von Haustieren sind für sie ein gefundenes Fressen.

Biomüll und Haustierfutter: Gefundenes Fressen für Fuchs, Marder, Iltis & Co.

Um in der Nähe solcher Nahrungsquellen zu sein, siedeln sich die Tiere gern auf Dachböden von Häusern an oder suchen in und unter Nebengebäuden Unterschlupf. Die Probleme, die dadurch entstehen, sind vor allem Schäden an Autos, Lärm und Schmutz sowie beschädigte Isolierungen auf den Dachböden.

„So lieb die Tiere auch sind“ – Futterquellen für Raubwild vermeiden

Laut Mitteilung kann jeder Einzelne dazu beitragen, solche Konflikte zu vermeiden. Die Untere Jagdbehörde im Landratsamt empfiehlt, darauf zu achten, dass in den Ortschaften Futterquellen für Raubwild vermieden werden. „Haustiere sollten nur im Haus gefüttert und Futternäpfe besonders in der Nacht nicht gefüllt im Garten oder auf der Terrasse aufgestellt werden.“ Zudem entsorgt man Essensreste am besten nur über die braune Tonne oder kompostiert sie in geschlossenen Behältern, die für Wildtiere nicht zugänglich sind.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Bad Tölz-Wolfratshausen: Viele Jungtiere unterwegs

„So lieb die Tiere auch sind – der Lebensraum in bewohnten Bereichen ist für sie nur bedingt geeignet“, schreibt die Kreisbehörde. „Durch das sorglose Bereitstellen von Futter werden immer mehr Tiere in bewohnte Bereiche gelockt, was die Probleme nur verstärkt.“ Selbst könne man sich auch schützen, indem man Öffnungen in der Dachkonstruktion oder an Gebäuden verschließt oder Gitter anbringt. Doch sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass keine Tiere eingesperrt werden.

Marder haben Schonfrist: Bejagung sehr aufwendig

„Während der jetzigen Schonzeit ist eine Bejagung von Mardern nicht erlaubt“, darauf weist Franz Steger, Leiter der unteren Jagdbehörde, hin. „In den bewohnten Bereichen, die sogenannte befriedete Bezirke im Sinne des Jagdrechts sind, ist eine Ausnahme der unteren Jagdbehörde für die aufwendige Jagd, zum Beispiel mit der Lebendfalle, erforderlich.“ Einer Ausnahme bedarf es nicht, wenn der örtliche Jagdrevierinhaber außerhalb der Schonzeit selbst tätig wird. red

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.