Wolfratshausen trauert um Annemarie Eichner-Happ

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Stadt Wolfratshausen kaufte 2016 die Happ’sche Apotheke am Untermarkt und räumte Annemarie Eichner-Happ ein lebenslanges Wohnrecht ein. © Sabine Hermsdorf-Hiss / Archiv

Eine der bekanntesten Wolfratshauserinnen ist verstorben: Annemarie Eichner-Happ. Sie war Apothekerin aus Passion und drückte mit Joseph Ratzinger die Schulbank

Wolfratshausen – Sie war eines der prominentesten Gesichter der Loisachstadt: Annemarie Eichner-Happ, die 50 Jahre gemeinsam mit ihrem Bruder Anton die Happ’sche Apotheke am Untermarkt 13 geführt hatte. Kürzlich verstarb die Wolfratshauserin im Alter von 96 Jahren.

Geboren wurde Annemarie Eichner-Happ 1925 in der Flößerstadt. Die Familie, Vater Walter und Mutter Gertrud sowie die insgesamt fünf Kinder, lebten in der Wohnung gleich über der Apotheke in der Altstadt. Das Haus mit der auffälligen Lüftlmalerei hat eine lange Geschichte. 1633 war das Anwesen als „Braubehausung“ verzeichnet. 1810, nach einem Brand, baute es der Apotheker Wilhelm Semmelbauer in seiner jetzigen Form wieder auf. Dr. Josef Happ, Eichner-Happs Großvater, erwarb das Anwesen rund 90 Jahre später und gab die Geschäfte 1934 an Schwiegersohn Walter Happ weiter. Der starb allerdings vier Jahre später. Witwe Gertrud Happ verpachtete daraufhin die Apotheke.

Annemarie Eichner-Happ war eine der bekanntesten Wolfratshauserinnen. © Privat

Annemarie besuchte in den folgenden Jahren das Gymnasium in Traunstein. Mit ihr drückte die Schulbank ein Mann, der in die Geschichtsbücher eingehen sollte: Joseph Ratzinger, der 2005 als Papst an die Spitze der Katholischen Kirche gewählt wurde. Die Verbindung zum heute 95-jährigen emeritierten Kirchenoberhaupt riss nie ab. „Er kam immer zu unseren Klassentreffen“, erinnerte sich Eichner-Happ einmal im Gespräch mit unserer Zeitung. So hielt Ratzinger bei einer dieser Treffen „ganz unspektakulär“ in der Wallfahrtskirche Maria Eck in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) einen Gottesdienst. „Er kam daher wie ein Landpfarrer und nicht als ein Kardinal, der er damals schon war.“

Nach dem Pharmaziestudium übernahm die junge Frau 1956 die Happ’sche Apotheke. Unterstützung erhielt sie von ihrem Bruder Anton. Zusammen standen sie von nun an jeweils im weißen Kittel in der Apotheke mit den vielen einzelnen Flaschen, Tuben und Pulvern, die in den fast deckenhohen Regalen aufbewahrt wurden. Über ihnen warb Leuchtreklame für den Kauf von Spalt-Tabletten gegen Schmerzen. „Dragee Neunzehn“ versprach Abhilfe bei Verstopfung, Korpulenz, Gallen- und Leberstörungen. „Sie war als Geschäftsfrau sehr kontaktfreudig“, sagt ihre Schwester Bilhilde Huber. „Egal, mit welchem Leiden man kam – sie versuchte immer, die bestmögliche Lösung für das Problem zu finden.“ Doch Eichner-Happ hatte noch eine andere Seite. „Sie war sehr naturverbunden“, sagt Huber. Die Apothekerin nutzte ihre knappe Freizeit gerne, um durch das „Happ’sche Gassl“ in den Wolfratshauser Bergwald zu gelangen. Huber: „So lange eben, bis die Pflicht wieder rief.“

Der Traumpfad nach Venedig war ihr wichtig

Auch mit dem Erfinder des Fernwanderwegs München-Venedig, Ludwig Graßler, verband die Wolfratshauserin eine enge Freundschaft. „Meine Brüder Josef und Anton waren von Anfang an mit dabei“, erzählte Eichner-Happ an Graßlers 88. Geburtstag im August 2013. Sie selbst war bei der ersten Wanderung Anfang der 1970er-Jahre für den Gepäckaustausch zuständig.

Eine weitere Vorliebe galt der Kunsthistorie. „Ich stand einmal mit einer Nachbarin in der Nantweiner Kirche“, berichtet Schwester Bilhilde Huber. Die beiden Frauen sinnierten über die Bedeutungen der Figuren und Bilddarstellungen. „Frag doch einfach die Annemarie“, meinte plötzlich die Nachbarin. „Die weiß so etwas immer.“

2006, nach 50 Jahren, gab Eichner-Happ die Apotheke auf. Zehn Jahre später erwarb die Stadt Wolfratshausen die denkmalgeschützte Immobilie. Die Kommune räumte Eichner-Happ aber ein lebenslanges Wohnrecht ein. Ihre letzte Ruhe fand Eichner-Happ auf dem Friedhof in Wolfratshausen-Nantwein.

