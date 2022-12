Fünfstelliger Zuschuss von der Stadt: Das tut dieser Wolfratshauser Verein mit dem Geld

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Auch heuer beschenkt der Verein Bürger für Bürger Senioren in Wolfratshausen, denen es nicht mehr möglich ist, eine Weihnachtsfeier zu besuchen. Das Foto zeigt das Helfer-Team um die Vereinsvorsitzende Eva-Maria Rühling (re). © Hermsdorf-Hiss

Der Wolfratshauser Verein Bürger für Bürger bekommt einen fünfstelligen Zuschuss von der Stadt – braucht aber weiter Unterstützung.

Wolfratshausen – Vor fast genau einem Jahr drückte Eva-Maria Rühling auf den Alarmknopf: „Die Hütte brennt“, so die Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Bürger für Bürger gegenüber unserer Zeitung. Auf der einen Seite ein riesiger Berg Arbeit, auf der anderen Seite ein tiefes Loch in der Vereinskasse. Inzwischen konnte das Feuer mit Hilfe der Stadt eingedämmt werden, doch von Entwarnung will Rühling noch nicht sprechen. Gebraucht werden helfende Hände sowie weiterhin finanzielle Zuwendungen.

„Es gab schon immer viel zu tun“, sagt Rühling rückblickend. Die Bandbreite, die der Wolfratshauser Verein mit seinen aktuell rund 200 ehrenamtlichen Helfern abdeckt, reicht von der Betreuung von Kindern im Alter zwischen 15 Monaten und drei Jahren bis zum Seniorentreff. Nicht zu vergessen den Asylhelferkreis um Ines Lobenstein, der seit dem 24. Februar dieses Jahres mit einer zusätzlichen Herausforderung kämpft: Der Überfall der Russischen Föderation auf das Nachbarland Ukraine löste eine Flüchtlingswelle aus. „Ein Tsunami“, so Rühling – auch in der Loisachstadt haben viele Ukrainer inzwischen eine sichere Bleibe gefunden.

Fünfstelliger Zuschuss von der Stadt: Das tut dieser Wolfratshauser Verein mit dem Geld

Ein Schwerpunkt für den Verein ist die Seniorenhilfe. Ältere Menschen werden bei der selbstständigen Lebensführung unterstützt und deren Angehörige entlastet. Helfer handarbeiten mit Senioren, begleiten sie zum Arzt, packen beim Einkaufen mit an oder leisten Trauerhilfe. Darüber hinaus nehmen sie der älteren Generation die Ängste vor PC und Internet und stellen die Versorgung bei einem längeren stationären Krankenhausaufenthalt sicher. „Wir kümmern uns um Wohnung, Haustiere und bringen benötigte Dinge und Kleidung in die Klinik.“

Klamme Kasse: Verein musste Mitgliedsbeitrag verdoppeln

Während die Arbeit des Ressorts Seniorenhilfe stundenweise über die Krankenkassen abgerechnet werden kann, ist der Verein beim Seniorentreff, der jährlich bis zu 300 Veranstaltungen anbietet, nahezu auf sich selbst gestellt. Aus diesem Grund waren Rühling und die übrigen drei Vorstandsmitglieder (Ernst Wieser, Daniela Satzinger und Volkmar Böll) gezwungen, den Mitgliedsbeitrag in diesem Jahr von jährlich bislang zwölf auf 24 Euro anzuheben, sprich zu verdoppeln.

Das war auch unvermeidlich, weil die kräftezehrende Arbeit nicht mehr allein auf die Schultern von Ehrenamtlichen abgeladen werden konnte. Seit Mai ist Agnes Seiffarth als fest angestellte Mitarbeiterin verantwortlich für die Seniorenhilfe und den Seniorentreff. Für den Verein ein nicht allein zu bewältigender finanzieller Kraftakt – doch Rühling wurde nicht müde, beim Bürgermeister und dem Stadtrat Überzeugungsarbeit zu leisten . Wohlwissend, wie wichtig die Betreuung betagter Bürger ist, bewilligten die Mandatsträger schließlich einen Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro für die Seniorentreff-Veranstaltungen – zunächst jeweils für die Jahre 2023 und 2024.

Wolfratshauser Nachbarschaftshilfe finanziell nicht auf Rosen gebettet

„Das ist natürlich toll, dafür sind wir sehr dankbar“, betont Rühling. Doch man solle nicht meinen, dass die 1990 aus der Taufe gehobenen Nachbarschaftshilfe, die 1350 Mitglieder zählt, nun auf Rosen gebettet sei. Neben kleinen und großen Finanzspritzen, die es zum Erhalt des vielfältigen Angebots braucht, „sind wir immer auf der Suche nach Helfern“. Sich im Verein engagieren könne jeder, „wir sind auch dankbar für jeden, der eine Idee mitbringt“. Ein Beispiel: Wer gerne musiziert, „kann doch mit Senioren gemeinsam musizieren“. Dringend Unterstützung benötigt laut Rühling die Spielgruppe „Kinderpark“, damit die Betreuung „der kleinen Schützlinge“ im Alter von 15 Monaten bis drei Jahren „weiterhin gesichert ist“. Freiwillige müssten nicht ausgebildete Erzieher sein – eine Mama oder ein Papa, die oder der an zwei, drei Vormittagen Zeit hat, kann sich sofort bei Bürger für Bürger melden.

Rühling versäumt es im Gespräch mit unserer Zeitung nicht, den Initiatoren des Seniorentreffs zu danken. „Unfassbare 28 Jahre“ engagierte sich Peter Schöbel mit seiner Ehefrau Ingrid für das Angebot – in diesem Jahr verabschiedete Schöbel sich in den „wohlverdienten Spät-Ruhestand“. Mit dem Personalwechsel – Stichwort Seiffarth – „haben wir dem Ressort auch einen neuen Titel gegeben, der uns eine Verpflichtung ist: ,Gut älter werden in Wolfratshausen’“. (cce)

Kontakt: Die Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe, Eva-Maria Rühling, ist unter 0 81 71/9 19 34 28 oder per Mail an vorstand1@bfb-wor.de erreichbar. Wer den Verein finanziell unterstützen möchte, kann auf das Konto DE44 7016 6486 0005 7919 28 bei der VR Bank München Land eG spenden. Auf Wunsch stellt der Verein Spendenquittungen aus. Infos im Internet: www.bfb-wor.de.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.