Von: Carl-Christian Eick

Das Haushaltswarengeschäft Michlbauer am Obermarkt in Wolfratshausen ist seit August dieses Jahres Geschichte. Nun wird ein Käufer für das im Jahr 1751 erbaute Haus gesucht. © Hermsdorf-Hiss

Eine prominente Immobilie in Wolfratshausen steht zum Verkauf. Der Makler sucht einen Interessenten, der das „ehemalige Schmuckstück“ mit Leben füllt.

Wolfratshausen – Mehr als 60 Jahre war „der Michlbauer“ am Obermarkt in Wolfratshausen die erste Adresse, wenn es um Haushaltswaren und das Einrahmen von Bildern ging. Mitte August begann wie berichtet der Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe, nun bietet ein Immobilienmakler aus Egling das Haus zum Kauf an.

Für 550.000 Euro: Prominente Immobilie in Wolfratshausen steht zum Verkauf

„Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen“, sagte Susanne Drexl, die sich seit dem Tod ihrer Eltern Rudolf (2019) und Inge Michlbauer (2020) um das Geschäft gekümmert hatte, im Sommer mit Blick auf die Zukunft des Ladens und des 1751 erbauten Hauses. Nun scheint zumindest eine Vorentscheidung gefallen zu sein: Angeboten wird ein „Wohn,- Geschäftshaus mit Erweiterungspotenzial in begehrter Innenstadtlage“. Kaufpreis: 550.000 Euro.

„Wenn Sie ein Teil der Marktgemeinschaft werden wollen – inmitten der historischen Altstadt von Wolfratshausen –, dann haben Sie vielleicht Ihre Immobilie gefunden“, preist das Immobilienbüro das Objekt in der Nähe des Schwankl-Ecks an. Aktuell umfasst das dreigeschossige Gebäude, das auf gut 210 Quadratmetern Grund steht, laut Exposé 150 Quadratmeter Wohnfläche. Eine Einschränkung: „Die Ausstattung des Objektes ist in allen Bereichen als renovierungsbedürftig einzuschätzen. Sinnvoll wäre auch eine neue Bebauung.“

„Ehemaliges Schmuckstück“ bietet laut Angebot reichlich Potenzial

Für die Eglinger Immobilienexperten bietet das Objekt allerdings reichlich Potenzial. Wer dazu beitragen wolle, „das liebenswerte, historische Stadtbild von Wolfratshausen zu erhalten beziehungsweise zu verschönern“, sollte am Obermarkt 37 zugreifen. Der Käufer des prominenten Michlbauer-Hauses „kann hier einen wundervollen Beitrag leisten, an dieser Stelle ein ehemaliges Schmuckstück wieder mit Leben zu füllen“. (cce)

